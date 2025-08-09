Dogan fordert Mut und Konzentration

Drei Jahre lang wurde darauf hingearbeitet, nun ist der Tag gekommen: Am Samstag, 9. August 2025, um 17 Uhr feiert der MTV Wolfenbüttel seine Rückkehr in die Oberliga Niedersachsen. Zum Saisonauftakt empfangen die Meesche-Kicker die USI Lupo Martini Wolfsburg – ein Duell, das sportlich und atmosphärisch viel verspricht.

Die Generalproben verliefen für den MTV vielversprechend. Siege gegen die Regionalligisten HSC Hannover und FSV Schöningen zeigten, dass der Aufsteiger auch höherklassig mithalten kann. Dennoch weiß Trainer Deniz Dogan, dass es nun ernst wird. „Das Pokalspiel in Bersenbrück hat gezeigt, wie hoch das Niveau ist – 99 Prozent reichen nicht“, mahnt der Coach.

Auch den Gegner schätzt Dogan als schwer ausrechenbar ein. Lupo Martini hat personell umgebaut, in der Vorbereitung unter anderem den 1. FC Kaiserslautern II mit 2:0 besiegt. „Wir erwarten dahingehend eine kleine Wundertüte. Für uns heißt das: auf unsere Stärken konzentrieren, mutig auftreten und trotzdem mit Respekt an die Sache herangehen.“

Personalsorgen zum Auftakt

Der MTV muss zum Ligastart auf drei verletzte Stammkräfte verzichten: Hannes Joppich, Johannes Patz und Niklas Richter stehen nicht zur Verfügung. Dennoch ist Dogan optimistisch: „Wir werden eine qualitativ gute Mannschaft auf den Platz stellen und die Ausfälle kompensieren können.“

Die Zielsetzung ist klar: „Wir spielen auf drei Punkte. Wir wollen zu Hause gewinnen und die Punkte bei uns behalten.“ Langfristig soll der Klassenerhalt möglichst früh abgesichert werden. „Wir wollen uns im ruhigen Gewässer bewegen, schnell Punkte einfahren und nicht unnötig Stress oder Druck bekommen.“

Der MTV Wolfenbüttel geht selbstbewusst, aber mit der gebotenen Vorsicht in sein erstes Oberligaspiel seit dem Aufstieg. Gegen Lupo Martini Wolfsburg will der Neuling gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen setzen – und dafür sorgen, dass die Meesche früh zur Festung wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen einer Baustelle am Parkplatz vor der Meesche stehen nur wenige Stellplätze zur Verfügung. Der Verein empfiehlt die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad.