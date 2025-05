Dogan erlöst den BSC: Minimaler Aufwand, maximale Wirkung

Bonner SC festigt Tabellenführung mit hart erkämpftem Auswärtssieg bei Teutonia Weiden

Der Bonner SC bleibt in der Fußball-Mittelrheinliga das Maß der Dinge. Am Maifeiertag gelang dem Spitzenreiter ein knappes, aber verdientes 1:0 (0:0) beim Tabellenneunten FC Teutonia Weiden. Mit dem Erfolg nahmen die Rheinlöwen erfolgreich Revanche für die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel und bauten gleichzeitig den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger SSV Merten auf zehn Punkte aus. Das Tor des Tages erzielte Tarik Dogan kurz nach dem Seitenwechsel.

BSC-Trainer Sascha Glatzel veränderte seine Startelf im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Wegberg-Beeck auf drei Positionen. Jens Fikisi stand für Kevin Birk im Tor, Tarik Dogan rückte für Bilal Ksiouar in die Abwehr und Robin Bird begann anstelle von Eray Isik. Trotz sommerlicher Temperaturen entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie.

Die erste Möglichkeit verzeichnete der Bonner SC, als Serhat Koruk in der neunten Minute geblockt wurde. Fast im Gegenzug musste Dogan für den bereits geschlagenen Fikisi auf der Linie klären. Auch Leon Ruhrig prüfte den Bonner Schlussmann wenig später (12.). In der Folge übernahm der Tabellenführer mehr und mehr die Kontrolle. Marc Brasnic zwang Teutonias Torwart Frederik Said zu einer Parade (26.), Felix Erken traf per Distanzschuss nur den Pfosten (32.) und Koruk verpasste anschließend aus kurzer Distanz (33.). Auch ein Freistoß von Brasnic (35.) und ein Abschluss von Hamza Salman (42.) blieben ohne Ertrag.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff fiel die Entscheidung. Nach einer präzisen Flanke von Markus Wipperfürth war Dogan am langen Pfosten zur Stelle und köpfte zur Bonner Führung ein (47.). In der Folge hatte der BSC mehrfach die Möglichkeit, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Salman verzog knapp (50.), Dogan traf per Kopf die Latte (58.) und der eingewechselte Jonas Berg scheiterte aus guter Position (78.).

So blieb die Begegnung bis zum Schluss spannend, auch wenn Teutonia Weiden offensiv kaum noch Akzente setzte. Der BSC brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit und feierte am Ende einen wichtigen Arbeitssieg.

"Wir haben nicht geglänzt, aber verdient gewonnen. Bei den Temperaturen war es für die Spieler brutal. Vorne hatten wir mehrere Chancen, um das Ding zuzumachen. So blieb es bis zum Schluss spannend", wird Trainer Sascha Glatzel nach dem Schlusspfiff auf der Vereinshomepage zitiert.

Mit dem siebzehnten Saisonsieg baute der Bonner SC seine Führungsposition weiter aus und untermauerte eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Aufstieg.

