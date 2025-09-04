– Foto: Steffi Rathje

Dogan: "Ein Aufstiegsaspirant, den wir nicht unterschätzen" Wolfenbüttel will ungeschlagene Serie ausbauen – Trainer Deniz Dogan warnt vor starker Bersenbrücker Mannschaft

Nach dem überzeugenden 1:1 beim Tabellenführer Atlas Delmenhorst kehrt der MTV Wolfenbüttel am Samstag (06.09., 17 Uhr) zurück auf die heimische Meesche. Gegner am 5. Spieltag der Oberliga Niedersachsen ist der TuS Bersenbrück, dessen bisheriger Saisonverlauf (vier Punkte aus vier Spielen) zwar durchwachsen wirkt – den MTV aber keinesfalls in falsche Sicherheit wiegen darf.

Trainer Deniz Dogan findet klare Worte: „Das ist eine Mannschaft, die oben mit Sicherheit mitspielen kann um den Aufstieg. Sie haben viel Qualität, sind intensiv, zielstrebig – ähnlich wie Atlas Delmenhorst."

Gerade das jüngste Spiel der Bersenbrücker hat gezeigt, wie gefährlich die Mannschaft von Andy Steinmann sein kann: Beim 4:3-Erfolg in Braunschweig verspielte der TuS zunächst eine 3:0-Führung, bewies dann aber Moral und siegte durch ein spätes Tor von Nicolas Eiter. „Der Punkteschnitt von Bersenbrück ist trügerisch“, mahnt Dogan. „Wir werden sie ganz sicher nicht unterschätzen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir an die 100 Prozent gehen.“