 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Steffi Rathje

Dogan: "Ein Aufstiegsaspirant, den wir nicht unterschätzen"

Wolfenbüttel will ungeschlagene Serie ausbauen – Trainer Deniz Dogan warnt vor starker Bersenbrücker Mannschaft

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niedersachs.
Bersenbrück
MTV Wolfenb.

Nach dem überzeugenden 1:1 beim Tabellenführer Atlas Delmenhorst kehrt der MTV Wolfenbüttel am Samstag (06.09., 17 Uhr) zurück auf die heimische Meesche. Gegner am 5. Spieltag der Oberliga Niedersachsen ist der TuS Bersenbrück, dessen bisheriger Saisonverlauf (vier Punkte aus vier Spielen) zwar durchwachsen wirkt – den MTV aber keinesfalls in falsche Sicherheit wiegen darf.

Trainer Deniz Dogan findet klare Worte: „Das ist eine Mannschaft, die oben mit Sicherheit mitspielen kann um den Aufstieg. Sie haben viel Qualität, sind intensiv, zielstrebig – ähnlich wie Atlas Delmenhorst.“

Sa., 06.09.2025, 17:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb.
TuS Bersenbrück
TuS BersenbrückBersenbrück
17:00live

Gerade das jüngste Spiel der Bersenbrücker hat gezeigt, wie gefährlich die Mannschaft von Andy Steinmann sein kann: Beim 4:3-Erfolg in Braunschweig verspielte der TuS zunächst eine 3:0-Führung, bewies dann aber Moral und siegte durch ein spätes Tor von Nicolas Eiter.

„Der Punkteschnitt von Bersenbrück ist trügerisch“, mahnt Dogan. „Wir werden sie ganz sicher nicht unterschätzen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir an die 100 Prozent gehen.“

Beim MTV wird es einige personelle Veränderungen geben. Welche Spieler konkret ausfallen, ließ Dogan offen. Klar ist: Die Breite im Kader erlaubt es, Ausfälle gut zu kompensieren. Zudem erinnert man sich in Wolfenbüttel noch an das Pokalduell im Sommer, in dem der MTV in Bersenbrück unterlag – ein Ergebnis, das man auf der Meesche nun korrigieren will.

Die Tabelle vor dem 5. Spieltag (Spitzengruppe):

  1. SV Atlas Delmenhorst – 10 Punkte – 14:4 Tore

  2. SV Wilhelmshaven – 10 Punkte – 7:1 Tore

  3. Heeslinger SC – 9 Punkte – 13:7 Tore

  4. Germania Egestorf-Langreder – 9 Punkte – 10:5 Tore

  5. VfV Hildesheim – 9 Punkte – 12:9 Tore

  6. SV Meppen II – 9 Punkte – 8:5 Tore

  7. MTV Wolfenbüttel (Auf) – 8 Punkte – 7:4 Tore

Mit breiter Brust, aber klarer Haltung geht der MTV in das Duell mit einem Gegner, der mehr drauf hat, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Wer die Meesche kennt, weiß: Mit dem richtigen Mix aus Mut und Disziplin ist auch der fünfte ungeschlagene Auftritt in Serie möglich.

Aufrufe: 04.9.2025, 14:55 Uhr
ckAutor