Dogan: "Ein Aufstiegsaspirant, den wir nicht unterschätzen"

Nach dem überzeugenden 1:1 beim Tabellenführer Atlas Delmenhorst kehrt der MTV Wolfenbüttel am Samstag (06.09., 17 Uhr) zurück auf die heimische Meesche. Gegner am 5. Spieltag der Oberliga Niedersachsen ist der TuS Bersenbrück, dessen bisheriger Saisonverlauf (vier Punkte aus vier Spielen) zwar durchwachsen wirkt – den MTV aber keinesfalls in falsche Sicherheit wiegen darf.
Trainer Deniz Dogan findet klare Worte: „Das ist eine Mannschaft, die oben mit Sicherheit mitspielen kann um den Aufstieg. Sie haben viel Qualität, sind intensiv, zielstrebig – ähnlich wie Atlas Delmenhorst.“
Gerade das jüngste Spiel der Bersenbrücker hat gezeigt, wie gefährlich die Mannschaft von Andy Steinmann sein kann: Beim 4:3-Erfolg in Braunschweig verspielte der TuS zunächst eine 3:0-Führung, bewies dann aber Moral und siegte durch ein spätes Tor von Nicolas Eiter.
„Der Punkteschnitt von Bersenbrück ist trügerisch“, mahnt Dogan. „Wir werden sie ganz sicher nicht unterschätzen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir an die 100 Prozent gehen.“
Beim MTV wird es einige personelle Veränderungen geben. Welche Spieler konkret ausfallen, ließ Dogan offen. Klar ist: Die Breite im Kader erlaubt es, Ausfälle gut zu kompensieren. Zudem erinnert man sich in Wolfenbüttel noch an das Pokalduell im Sommer, in dem der MTV in Bersenbrück unterlag – ein Ergebnis, das man auf der Meesche nun korrigieren will.
Die Tabelle vor dem 5. Spieltag (Spitzengruppe):
SV Atlas Delmenhorst – 10 Punkte – 14:4 Tore
SV Wilhelmshaven – 10 Punkte – 7:1 Tore
Heeslinger SC – 9 Punkte – 13:7 Tore
Germania Egestorf-Langreder – 9 Punkte – 10:5 Tore
VfV Hildesheim – 9 Punkte – 12:9 Tore
SV Meppen II – 9 Punkte – 8:5 Tore
MTV Wolfenbüttel (Auf) – 8 Punkte – 7:4 Tore
Mit breiter Brust, aber klarer Haltung geht der MTV in das Duell mit einem Gegner, der mehr drauf hat, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Wer die Meesche kennt, weiß: Mit dem richtigen Mix aus Mut und Disziplin ist auch der fünfte ungeschlagene Auftritt in Serie möglich.