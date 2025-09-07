Dörverden vorne weg, Dauelsen siegt im Aufsteigerduell

Der TSV Uesen setzte sich beim TB Uphusen II überraschend deutlich mit 0:4 durch. Matchwinner war Ernes Kurpejovic, der in der 21. und 37. Minute einen Doppelpack schnürte. Nach der Pause erhöhten Patrick Post (62.) und Joker Mubarak Eedo Badir Badir (89.) zum verdienten Endstand. Für den Aufsteiger waren es die ersten drei Punkte der Saison.