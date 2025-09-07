Dörverden vorne weg, Dauelsen siegt im Aufsteigerduell

Der vergangene Spieltag in der Kreisliga Verden hatte es in sich: zahlreiche Tore, klare Siege, aber auch knappe Entscheidungen prägten das Geschehen. Während drei Teams noch keine Niederlage kassierten, läuft es für Union Verden nach dem Aufstieg weiterhin miserabel. Wir schauen auf die Partien..
TSV Dörverden behauptete sich mit 2:1 gegen den TSV Thedinghausen. Benedikt Hansemann brachte die Hausherren früh in Führung (14.), und nachdem Marcel Siegler (30.) ausglich, stellte Hansemann nur drei Minuten später (33.) mit seinem zweiten Treffer den Endstand her. Dörverden grüßt damit weiterhin von der Tabellenspitze und bleibt makellos.
Eindrucksvoll schoss RW Achim den zuvor unbesiegten Aufsteiger TV Oyten II ab. Zwar ging Oyten früh durch Manuel Brzozowski (3.) in Führung, doch danach spielte nur noch Achim. Kevin Asparuhov (11., 60.), Anil Morkan (16., FE), Faruk Senci (36., 80., 89.), Ibrahim Kiremit (83.) sorgten für ein wahres Torfestival und Achim bleibt auch im vierten Spiel unbesiegt.
Auch der FSV Langwedel-Völkersen glänzte – beim 6:2 über den TSV Achim. Schon zur Pause führte der FSV 3:0 durch Justin-Leon Knop (26.), Jan-Luca Rohlfs (35.) und Ole Richter (45.). Spät brachte Joker Henry Bretz (80., 85., 90.) mit einem Dreierpack die Partie endgültig unter Dach und Fach.
Einen klaren 6:1-Sieg feierte der TSV Brunsbrock gegen den TSV Bierden. Überragender Mann war Juri Hestermann, der dreimal traf (3., 21., 90.). Dazu reihten sich Frode Tomhave (33.) und Hauke Wischmann (82., 90.) in die Torschützenliste ein. Bierdens Ehrentreffer erzielte Eric Sonnenberg (68.).
Der TSV Uesen setzte sich beim TB Uphusen II überraschend deutlich mit 0:4 durch. Matchwinner war Ernes Kurpejovic, der in der 21. und 37. Minute einen Doppelpack schnürte. Nach der Pause erhöhten Patrick Post (62.) und Joker Mubarak Eedo Badir Badir (89.) zum verdienten Endstand. Für den Aufsteiger waren es die ersten drei Punkte der Saison.
Der TSV Dauelsen entschied das Aufsteigerduell gegen Union Verden früh. Innerhalb von 25 Minuten stellten Lukas Meinke (10.), Rouven Post (15.), Julian Gürlich (26.) und Tim Schäfer (35.) auf 4:0. Der Anschlusstreffer von Ahmad Aldiwan (55.) blieb Ergebniskosmetik. Die Gäste bleiben ohne jeglichen Punkt.