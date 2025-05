Dörverden verstärkt sich mit Bezirksliga-Torwart Gansbergen

Gansbergen kommt vom Bezirksligisten FC Verden II, für den er in der laufenden Saison auf sechs Einsätze in der Bezirksliga kam.

Zu seinen Zielen mit dem TSV Dörverden wird Gansbergen im Insta-Post des Vereins wie folgt zitiert: „Spaß haben und schauen, was am Ende zu holen ist. Solche Sachen kann man nicht immer erzwingen, aber den Pokal habe ich noch nicht gewonnen, das wäre nochmal was. Natürlich sage ich zum Aufstieg auch nicht nein, aber da gehört viel dazu.“