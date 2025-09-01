Dörverden makellos, Oyten II und Dauelsen weiter unbesiegt

Der TSV Bierden ging durch Sönke Peno (17.) früh in Führung, doch TB Uphusen II drehte die Partie nach der Pause. Erst glich Keeper Samuel Friesen (49.) kurios selbst aus, ehe Joker Michael Beutler (85.) den 2:1-Siegtreffer erzielte. Die Gäste zogen damit an Bierden in der Tabelle vorbei auf Rang sieben.

Im Duell zwischen dem TV Oyten II und dem TSV Achim teilten sich beide Teams die Punkte. Nachdem Ogün Muratdie Gäste in der 65. Minute in Führung gebracht hatte, drehte Oyten die Partie zunächst durch Martin Janot (69., Foulelfmeter) und ein spätes Tor von Kevin Segelken (90.). Zwischenzeitlich hatte Mehmet Kaldirici (78.) Achim wieder nach vorne geschossen. Am Ende hieß es 2:2. Oyten bleibt als Aufsteiger ungeschlagen auf Rang drei.