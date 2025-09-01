 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
– Foto: Sven Rohde

Dörverden makellos, Oyten II und Dauelsen weiter unbesiegt

Uesen und Union Verden weiter punktlos

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Verden
Etelsen II
TB Uphusen II
Langw.-Völk.
Dörverden

Der dritte Spieltag der Kreisliga Verden stand an und während Uesen und Union Verden noch punktlos sind, konnten Dauelsen und Oyten II auch im dritten Spiel nicht besiegt werden. Einen überraschend hohen Sieg feierte RW Achim beim TSV Lohberg..

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Bierden
TSV BierdenTSV Bierden
TB Uphusen
TB UphusenTB Uphusen II
1
2
Abpfiff

Der TSV Bierden ging durch Sönke Peno (17.) früh in Führung, doch TB Uphusen II drehte die Partie nach der Pause. Erst glich Keeper Samuel Friesen (49.) kurios selbst aus, ehe Joker Michael Beutler (85.) den 2:1-Siegtreffer erzielte. Die Gäste zogen damit an Bierden in der Tabelle vorbei auf Rang sieben.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
TV Oyten
TV OytenTV Oyten II
TSV Achim
TSV AchimTSV Achim
2
2
Abpfiff

Im Duell zwischen dem TV Oyten II und dem TSV Achim teilten sich beide Teams die Punkte. Nachdem Ogün Muratdie Gäste in der 65. Minute in Führung gebracht hatte, drehte Oyten die Partie zunächst durch Martin Janot (69., Foulelfmeter) und ein spätes Tor von Kevin Segelken (90.). Zwischenzeitlich hatte Mehmet Kaldirici (78.) Achim wieder nach vorne geschossen. Am Ende hieß es 2:2. Oyten bleibt als Aufsteiger ungeschlagen auf Rang drei.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Lohberg
TSV LohbergLohberg
1. FC Rot-Weiß Achim
1. FC Rot-Weiß AchimRW Achim
0
4
Abpfiff

Der 1. FC Rot-Weiß Achim zeigte beim TSV Lohberg eine beeindruckende Vorstellung. Bereits nach 15 Minuten stand es 0:2 durch Treffer von Faruk Senci (8.) und Ahmed Demir (15.). Nach der Pause erhöhten Behcet Kaldirici (49.) und erneut Faruk Senci (53.) auf 4:0 – ein klarer Auswärtssieg für die Efeoglu-Elf, die nun schon 17 Tore schoss.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen II
FC Union Verden
FC Union VerdenUnion Verden
3
0
Abpfiff

Die zweite Mannschaft des TSV Etelsen setzte sich souverän mit 3:0 gegen den FC Union Verden durch. Mirko Haaseeröffnete in der 31. Minute den Torreigen, ehe Mirko Radtke per Elfmeter (75.) und Fabian Schmidt (80.) für klare Verhältnisse sorgten. Der Liganeuling bliebt also auch im dritten Spiel ohne jeglichen Punkt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Dauelsen
TSV DauelsenTSV Dauelsen
TSV Thedinghausen
TSV ThedinghausenThedingh.
1
1
Abpfiff

Ein ausgeglichenes Duell zwischen dem TSV Dauelsen und dem TSV Thedinghausen endete 1:1. Julian Gürlich (19.) brachte die Gastgeber in Front, doch Jannik Gudegast (76.) rettete Thedinghausen einen Zähler. Dauelsen bleibt als Aufsteiger ungeschlagen, auch Thedinghausen verlor in zwei Partien noch kein Mal.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Uesen
TSV UesenTSV Uesen
TSV Dörverden
TSV DörverdenDörverden
0
4
Abpfiff

Der TSV Dörverden bleibt weiter in guter Form und gewann auch das dritte Spiel der Saison deutlich mit 4:0 beim TSV Uesen. Torjäger Bastian Deketraf doppelt (23., 60.), ehe Lennart Troue (67.) und Julien Rutaut (77.) den Endstand herstellten. Während Dörverden auf der Eins steht, hat Uesen noch keinen Punkt sammeln können.

Aufrufe: 01.9.2025, 13:20 Uhr
NKAutor