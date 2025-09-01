Dörverden makellos, Oyten II und Dauelsen weiter unbesiegt

Der dritte Spieltag der Kreisliga Verden stand an und während Uesen und Union Verden noch punktlos sind, konnten Dauelsen und Oyten II auch im dritten Spiel nicht besiegt werden. Einen überraschend hohen Sieg feierte RW Achim beim TSV Lohberg..
Der TSV Bierden ging durch Sönke Peno (17.) früh in Führung, doch TB Uphusen II drehte die Partie nach der Pause. Erst glich Keeper Samuel Friesen (49.) kurios selbst aus, ehe Joker Michael Beutler (85.) den 2:1-Siegtreffer erzielte. Die Gäste zogen damit an Bierden in der Tabelle vorbei auf Rang sieben.
Im Duell zwischen dem TV Oyten II und dem TSV Achim teilten sich beide Teams die Punkte. Nachdem Ogün Muratdie Gäste in der 65. Minute in Führung gebracht hatte, drehte Oyten die Partie zunächst durch Martin Janot (69., Foulelfmeter) und ein spätes Tor von Kevin Segelken (90.). Zwischenzeitlich hatte Mehmet Kaldirici (78.) Achim wieder nach vorne geschossen. Am Ende hieß es 2:2. Oyten bleibt als Aufsteiger ungeschlagen auf Rang drei.
Der 1. FC Rot-Weiß Achim zeigte beim TSV Lohberg eine beeindruckende Vorstellung. Bereits nach 15 Minuten stand es 0:2 durch Treffer von Faruk Senci (8.) und Ahmed Demir (15.). Nach der Pause erhöhten Behcet Kaldirici (49.) und erneut Faruk Senci (53.) auf 4:0 – ein klarer Auswärtssieg für die Efeoglu-Elf, die nun schon 17 Tore schoss.
Die zweite Mannschaft des TSV Etelsen setzte sich souverän mit 3:0 gegen den FC Union Verden durch. Mirko Haaseeröffnete in der 31. Minute den Torreigen, ehe Mirko Radtke per Elfmeter (75.) und Fabian Schmidt (80.) für klare Verhältnisse sorgten. Der Liganeuling bliebt also auch im dritten Spiel ohne jeglichen Punkt.
Ein ausgeglichenes Duell zwischen dem TSV Dauelsen und dem TSV Thedinghausen endete 1:1. Julian Gürlich (19.) brachte die Gastgeber in Front, doch Jannik Gudegast (76.) rettete Thedinghausen einen Zähler. Dauelsen bleibt als Aufsteiger ungeschlagen, auch Thedinghausen verlor in zwei Partien noch kein Mal.
Der TSV Dörverden bleibt weiter in guter Form und gewann auch das dritte Spiel der Saison deutlich mit 4:0 beim TSV Uesen. Torjäger Bastian Deketraf doppelt (23., 60.), ehe Lennart Troue (67.) und Julien Rutaut (77.) den Endstand herstellten. Während Dörverden auf der Eins steht, hat Uesen noch keinen Punkt sammeln können.