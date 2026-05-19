Dörverden ist Meister, Uesen und Uphusen siegreich

– Foto: Thies Meyer

Die Meisterfrage in der Kreisliga Verden wurde am vergangenen Sonntag geklärt, nachdem Dörverden das Spitzenspiel gegen Lohberg gewann. Im Keller ist schon alles geklärt. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende in der Übersicht..

Rot-Weiß Achim setzte sich mit 4:2 gegen den TSV Thedinghausen durch. Faruk Senci brachte die Gastgeber bereits nach zwei Minuten in Führung, Kai Schmidt erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (17.). Jan-Dirk Oelfke verkürzte nur wenig später (21.), doch Taha-Burhan Ermis stellte direkt den alten Abstand wieder her (23.). Kurz vor der Pause brachte Sebastian-Maik Wöltjen Thedinghausen erneut heran (43.), ehe Kevin Asparuhov in der 68. Minute den Endstand erzielte. Achim gewann zwar vier Spiele in Serie, doch Platz zwei ist nicht mehr erreichbar.

Der TSV Bierden gewann sein Heimspiel gegen die FSV Langwedel-Völkersen mit 3:1. Noah Vincent Daust brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), ehe Thorben Wendt den Ausgleich erzielte (33.). Lange blieb die Partie offen, bevor Noah Vincent Daust in der 86. Minute erneut traf. In der Schlussphase machte Cedric Nolan Hübner mit dem 3:1 alles klar (90.). Bierden gewann vier der vergangenen fünf Partien und hat am letzten Spieltag noch die Chance, auf einen einstelligen Tabellenplatz zu springen.

Der TSV Uesen setzte sich mit 3:1 gegen den TV Oyten II durch. Bastian Aucamp brachte die Gastgeber früh in Führung (9.) und erhöhte später per Foulelfmeter auf 2:0 (37.). Nach dem Anschluss durch Murat Avanas vom Punkt (56.) musste Uesen kurz darauf nach Gelb-Rot gegen Jan Marco Krein in Unterzahl weiterspielen (57.). Dennoch sorgte der eingewechselte Lasse Steinberg in der 88. Minute für die Entscheidung. Uesen verabschiedete sich versöhnlich vor dem Heimpublikum aus der Kreisliga.

Der TSV Dörverden gewann vor 200 Zuschauern mit 3:0 gegen den TSV Lohberg. Kmail Zaid-Nasser brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Nils Deke auf 2:0 (51.), ehe Bastian Deke mit seinem Treffer in der 71. Minute den Endstand herstellte. Dadurch feierte Dörverden die Meisterschaft! Glückwunsch.

TB Uphusen II feierte einen klaren 7:0-Erfolg gegen den FC Union Verden. Rene Thiel eröffnete den Torreigen in der 28. Minute, ehe Ricardo Finder (36.), Fehed Khello (38.) und Dustin Hansen (43.) bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Nach dem Seitenwechsel traf Fehed Khello noch zweimal innerhalb einer Minute (80./81.) und schnürte damit einen Dreierpack. Die Hausherren punkteten erstmals nach fünf Niederlagen in Folge.

Spieltext Brunsbrock - TSV Dauelsen