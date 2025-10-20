 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Dörverden gewinnt Spitzenspiel, Brunsbrock schlägt Achim

Oyten II siegt deutlich

Der zehnte Spieltag ist absolviert und an der Ligaspitze konnte der TSV Dörverden einen großen Schritt Richtung Titel gehen, auch wenn die Saison noch nicht alt ist. Im Keller gewann der TSV Uesen das Aufsteigerduell gegen Union Verden deutlich. Wir schauen auf die Spiele vom vergangenen Wochenende..

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Thedinghausen
TSV ThedinghausenThedingh.
TSV Achim
TSV AchimTSV Achim
1
3
Abpfiff

Der TSV Achim drehte das Derby spät: Thedinghausen ging durch Marcel Siegler (43.) in Führung, ehe Achim in den letzten zehn Minuten eiskalt zuschlug. Nesic (81.), Undav (85.) und Yüksel (86.) sorgten für den späten 3:1-Erfolg der Gäste, die mit einem starken Schlussspurt den Dreier entführten.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Rot-Weiß Achim
1. FC Rot-Weiß AchimRW Achim
TSV Brunsbrock
TSV BrunsbrockBrunsbrock
1
2
Abpfiff

Spannung bis zum Schluss in Achim: Nach früher Führung der Gäste durch Wischmann (3.) glich Senci per Elfmeter aus (6.). Lange blieb es ausgeglichen, ehe Lennard Schmidt in der 87. Minute zum 2:1 für Brunsbrock traf – ein später, aber verdienter Sieg in einer intensiven Partie. Achim verpasste den Sprung auf Platz zwei.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
TV Oyten
TV OytenTV Oyten II
FSV Langwedel-Völkersen 2006
FSV Langwedel-Völkersen 2006Langw.-Völk.
7
2
Abpfiff

Ein echtes Offensivspektakel lieferte Oyten II beim 7:2-Heimsieg gegen Langwedel-Völkersen. Nach früher Gästeführung durch Henric Hollatz (27.) drehten Nico Flachsenberger (29., 45.) und Bennet Neo Windhorst (50.) die Partie. Danach rollte der Oytener Angriffszug unaufhaltsam – Avanas (54., 57.), erneut Flachsenberger (63.) und Lühmann (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Lohberg
TSV LohbergLohberg
TSV Bierden
TSV BierdenTSV Bierden
4
1
Abpfiff

Lohberg feierte einen überzeugenden Heimerfolg gegen Bierden. Pfannenstil traf per Elfmeter (6.), nach dem Ausgleich durch Husejnovic (22.) übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando. Genee (59.) und Doppelpacker Hellwinkel (64., 90.) machten alles klar – Lohberg blieb eiskalt vor dem Tor

Gestern, 15:00 Uhr
FC Union Verden
FC Union VerdenUnion Verden
TSV Uesen
TSV UesenTSV Uesen
1
6
Abpfiff

Ein überragender Mubarak Eedo Badir Badir führte Uesen mit vier Treffern (20., 22., 41., 65.) zum Kantersieg. Zimmermann traf doppelt (10., 90.), während Union nur kurz Hoffnung schöpfte. Der TSV dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen. Bei Union gehen so langsam die Lichter aus.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Dauelsen
TSV DauelsenTSV Dauelsen
TSV Dörverden
TSV DörverdenDörverden
2
3
Abpfiff

Ein spannendes Kreisliga-Duell sah Dörverden als glücklichen Sieger. Nach frühem Rückstand drehte Dauelsen die Partie durch Schwartau (8.) und Janke (41.), doch Troue (67.) und Kruse (78.) konterten spät. Dörverden zeigte große Moral und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten. Dadurch hat Dörverden nun zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Dauelsen.

Gestern, 14:00 Uhr
TB Uphusen
TB UphusenTB Uphusen II
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen II
1
3
Abpfiff

Der TSV Etelsen II gewann verdient in Uphusen. Nach der Führung durch Tim Ole Wahl (17.) glich Matthias Friesen zwar aus (29.), doch Malte Wiechers (35.) und Joker Jonathan Mühlmeister (83.) entschieden die Partie. Etelsen überzeugte mit Effizienz und geschlossener Mannschaftsleistung. Uphusen verlor nun sechs Spiele in Serie.

