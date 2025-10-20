Dörverden gewinnt Spitzenspiel, Brunsbrock schlägt Achim

Der zehnte Spieltag ist absolviert und an der Ligaspitze konnte der TSV Dörverden einen großen Schritt Richtung Titel gehen, auch wenn die Saison noch nicht alt ist. Im Keller gewann der TSV Uesen das Aufsteigerduell gegen Union Verden deutlich. Wir schauen auf die Spiele vom vergangenen Wochenende..

Spannung bis zum Schluss in Achim: Nach früher Führung der Gäste durch Wischmann (3.) glich Senci per Elfmeter aus (6.). Lange blieb es ausgeglichen, ehe Lennard Schmidt in der 87. Minute zum 2:1 für Brunsbrock traf – ein später, aber verdienter Sieg in einer intensiven Partie. Achim verpasste den Sprung auf Platz zwei.

Der TSV Achim drehte das Derby spät: Thedinghausen ging durch Marcel Siegler (43.) in Führung, ehe Achim in den letzten zehn Minuten eiskalt zuschlug. Nesic (81.), Undav (85.) und Yüksel (86.) sorgten für den späten 3:1-Erfolg der Gäste, die mit einem starken Schlussspurt den Dreier entführten.

Lohberg feierte einen überzeugenden Heimerfolg gegen Bierden. Pfannenstil traf per Elfmeter (6.), nach dem Ausgleich durch Husejnovic (22.) übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando. Genee (59.) und Doppelpacker Hellwinkel (64., 90.) machten alles klar – Lohberg blieb eiskalt vor dem Tor

Ein echtes Offensivspektakel lieferte Oyten II beim 7:2-Heimsieg gegen Langwedel-Völkersen. Nach früher Gästeführung durch Henric Hollatz (27.) drehten Nico Flachsenberger (29., 45.) und Bennet Neo Windhorst (50.) die Partie. Danach rollte der Oytener Angriffszug unaufhaltsam – Avanas (54., 57.), erneut Flachsenberger (63.) und Lühmann (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Ein überragender Mubarak Eedo Badir Badir führte Uesen mit vier Treffern (20., 22., 41., 65.) zum Kantersieg. Zimmermann traf doppelt (10., 90.), während Union nur kurz Hoffnung schöpfte. Der TSV dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen. Bei Union gehen so langsam die Lichter aus.

Ein spannendes Kreisliga-Duell sah Dörverden als glücklichen Sieger. Nach frühem Rückstand drehte Dauelsen die Partie durch Schwartau (8.) und Janke (41.), doch Troue (67.) und Kruse (78.) konterten spät. Dörverden zeigte große Moral und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten. Dadurch hat Dörverden nun zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Dauelsen.