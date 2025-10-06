Dörverden gewinnt das Spitzenspiel, Dauelsen auf Rang zwei

In der Kreisliga Verden schauten wohl die meisten Augen auf das Spitzenspiel zwischen RW Achim und dem TSV Dörverden, doch auch die anderen Spiele waren von Spannung und Toren geprägt. Wir schauen auf die Duelle des achten Spieltags..
Ein intensives Duell ohne Sieger: Thedinghausen ging kurz vor der Pause durch Jannik Gudegast in Führung und sah lange wie der Gewinner aus. Doch in der Nachspielzeit rettete Julius Böhning den Brunsbrockern mit seinem Treffer zum 1:1 noch einen Punkt. Beide Teams bleiben punktgleich Tabellennachbarn in der unteren Tabellenhälfte.
Dörverden drehte nach frühem Rückstand richtig auf. Kevin Asparuhov hatte Achim zwar in Führung gebracht, doch Bastian Deke mit einem Dreierpack und Jannik Althausen sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Mit dem 4:1 kurz nach Wiederanpfiff war die Partie endgültig entschieden. Im achten Spiel der achte Sieg und RW Achim kassierte die erste Niederlage der Saison, wodurch man auf Platz drei zurückfiel.
Der TSV Achim zeigte sich in Torlaune. Rasho Hazim Chicho und Emir Sahic trafen kurz vor der Pause, ehe Yusuf Eliyas Papazoglu und Erdal Yüksel (per Doppelpack) nachlegten. Uphusen kam nur durch einen Elfmeter von Gökmen Durmus zum zwischenzeitlichen Anschluss. Im zweiten Heimspiel war es der erste Heimsieg, während Uphusen II die vierte Niederlage in Serie kassierte.
Ein deutlicher Auswärtssieg für den FSV: Schon nach neun Minuten führte das Team durch Jan-Luca Rohlfs und Thorben Wendt mit 2:0. Henric Hollatz, Marvin Louis und Louis Gehrke machten den verdienten 5:0-Erfolg perfekt. Verden war chancenlos. Der FSV kletterte damit auf Platz acht hervor. Union steht weiterhin mit dem Rücken zur Wand.
Aufsteiger Dauelsen feierte nach packendem Spiel einen späten Sieg. Nachdem Tim Schäfer doppelt getroffen hatte, erzielte Levi Jakob Jungmann kurz vor Schluss das 3:2. Bierden hatte durch Cedric Nolan Hübner und Luke Wagner geführt, ging am Ende aber leer aus. Der dritte Sieg in Serie hievt den Aufsteiger auf den Relegationsplatz. Eine echte Überraschung.
Ein gerechtes Unentschieden in Uesen: Wladislaw Legostaev brachte die Hausherren per Handelfmeter in Führung, Nico Hullmann traf im zweiten Durchgang vom Punkt zum Ausgleich. Beide Teams verteidigten danach konzentriert und teilten sich verdient die Punkte. Etelsen II konnte den Sieg unter der Woche also nicht vergolden und Uesen bleibt zuhause weiterhin ohne Dreier.