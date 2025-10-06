Dörverden gewinnt das Spitzenspiel, Dauelsen auf Rang zwei

Ein intensives Duell ohne Sieger: Thedinghausen ging kurz vor der Pause durch Jannik Gudegast in Führung und sah lange wie der Gewinner aus. Doch in der Nachspielzeit rettete Julius Böhning den Brunsbrockern mit seinem Treffer zum 1:1 noch einen Punkt. Beide Teams bleiben punktgleich Tabellennachbarn in der unteren Tabellenhälfte.

Dörverden drehte nach frühem Rückstand richtig auf. Kevin Asparuhov hatte Achim zwar in Führung gebracht, doch Bastian Deke mit einem Dreierpack und Jannik Althausen sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Mit dem 4:1 kurz nach Wiederanpfiff war die Partie endgültig entschieden. Im achten Spiel der achte Sieg und RW Achim kassierte die erste Niederlage der Saison, wodurch man auf Platz drei zurückfiel.