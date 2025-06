Dörverden bedient sich doppelt beim FC Verden II

Der TSV Dörverden beendete die Saison auf einem soliden fünften Platz und stellte die zweitbeste Offensive der Kreisliga. In der kommenden Saison soll es noch höher hinaus gehen. Dafür stellte man via Instagram nun zwei Transfers vor..

Beide neuen Spieler kommen vom FC Verden II und bringen einiges an Bezirksliga-Erfahrung mit. Zum einen kommt Marvin Mell nach Dörverden. Der 22-Jährige kam 2023 aus Hülsen nach Verden. Schon mit Hülsen stand der Rechtsverteidiger 44 Mal in der Bezirksliga auf dem Feld. Hinzu kamen 35 Partien mit dem FC Verden II. In der abgelaufenen Saison war Mell allerdings nur in zehn Partien im Einsatz und kam dabei sechs mal von der Bank.

Auch Kmail Zaid-Nasser kommt aus der Reiterstadt. Der 24-Jährige spielte seine gesamte Herren-Karriere für die Verdener Reserve und stieg 2021/2022 in die Bezirksliga auf. Dort kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf 87 Spiele, in denen er sechs mal traf und zwölf weitere Treffer vorbereitete. In der abgelaufenen Saison war Zaid-Nasser unangefochtener Stammspieler und erzielte in 27 Spielen zwei Tore und bereitete weitere fünf Treffer vor.