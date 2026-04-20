Dörpum lässt Jevenstedt keine Chance – Bahnsen-Treffer entscheidet

In der ersten Hälfte spielten die Gäste sehr zielstrebig nach vorne und setzten die Jevenstedter, die in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät kamen, massiv unter Druck. Dabei hatten die Gastgeber das Spielglück auf ihrer Seite, denn die sehr flüssig kombinierenden Nordfriesen hatten Pech mit einem Pfosten- und einem Lattentreffer. So überstanden die Gastgeber die erste Hälfte auch dank der Dörpumer Abschlussschwäche unbeschadet.

Auf dem schwer bespielbaren Untergrund schafften es die Jevenstedter kaum einmal, für Torgefahr zu sorgen. So durften die Gäste durch den Treffer von Simon Bahnsen (72.) einen ungefährdeten Auswärtssieg feiern und können entspannt dem Saisonende entgegenblicken.

Nach der Pause warfen die Gastgeber in einem sehr zerfahrenen Spiel – das durch viele Unterbrechungen, die den Spielfluss zusätzlich lähmten, geprägt war – zwar noch einmal alles in die Waagschale, aber oft fehlte es an „der geistigen Frische“, wie Trainer Wieck einräumte, um dem Spiel eine Wende zu geben.

Durch die erneute Heimniederlage wird die Situation für den TUS Jevenstedt nicht einfacher. Vieles deutet darauf hin, dass es am letzten Spieltag, dem 16. Mai, ein Abstiegsendspiel gegen den Aufsteiger TSV Hattstedt geben könnte.

Seit der Amtsübernahme von Guido Wieck stehen die Jevenstedter zwar defensiv wesentlich kompakter und kassieren meist nur noch sehr wenige Gegentore, aber es fehlt weiterhin an der Durchschlagskraft, um die nötigen Punkte einzufahren.

Für den SV Dörpum läuft es in der Rückrunde bisher richtig nach Maß. Nicht nur, dass die Zahl der Gegentore auf nahezu ein Drittel der Hinrunde reduziert werden konnte, auch die bisherige Punkteausbeute ist beachtlich. Die 17 Punkte nach der kompletten Hinrunde hat die Mannschaft von Spielertrainer Thies Borchardt nun bereits nach nur zehn Spieltagen erreicht.

Trainer Guido Wieck (TUS Jevenstedt): „Wir haben heute gegen einen körperlich sehr robusten Gegner gespielt, der uns über 90 Minuten das Leben schwer gemacht hat, und mit der nötigen Fortune hätte es zur Halbzeit bereits 3:0 oder 4:0 für Dörpum stehen können. Der Sieg für Dörpum ging absolut in Ordnung. Wir konnten das Ergebnis schmal halten.“

Stimme zum Spiel

TUS Jevenstedt: Jeromin – Tom Solterbeck (61. Brusberg), Gunther, Lühder, Ranck (80. Sofia) – Richter, Hogrefe, Luca Rohwer, Meyert (83. Ecke) – Sievers (42. Lindenlaub-Klug), Seefeldt.

Trainer: Guido Wieck.

SV Dörpum: Hansen – Ebsen, Paulsen ,Peretzke, Thomsen (85. Freiberg) – Magnussen (46. Lasse Moellgaard), Borchardt (66. Malte Johannsen), Petersen, Henrik Möllgaard – Bahnsen, Schickedanz (78. Wierzowiecki).

Spieler-Trainer: Thies Borchardt.

Schiedsrichter: Lutz Jessen (IF Stjernen Flensborg).

Assistenten: Finn Jonah Dettmer und Lukas Zänker.

Tore: 0:1 Simon Bahnsen (72.).