Dörpum dreht 0:2-Rückstand gegen Klausdorf nach Fehlentscheidung

In der Landesliga Schleswig erlebten die 210 Zuschauer beim Duell zwischen dem SV Dörpum und dem TSV Klausdorf ein Spiel, das für Wirbel sorgte. Die Gastgeber drehten in einer turbulenten Schlussphase einen 0:2-Rückstand und siegten am Ende mit 3:2. Während in Dörpum die Moral gefeiert wurde, herrschte bei den Gästen aus dem Kieler Osten massiver Zorn über eine spielentscheidende Szene.
Der Wendepunkt der Partie ereignete sich in der 68. Minute. Nach einer Standardsituation rettete Klausdorfs Bennet Holst für seinen bereits geschlagenen Torhüter per Kopf auf der Torlinie. Schiedsrichter Markus Thormählen wollte jedoch ein Handspiel erkannt haben – eine fatale Fehleinschätzung. Die Konsequenz war doppelt bitter für Klausdorf: Holst sah die Rote Karte und Dörpum erhielt einen Strafstoß. Simon Bahnsen ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte per Handelfmeter seinen 16. Saisontreffer zum 1:2-Anschluss.
Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz fand nach Spielende drastische Worte für die Leistung des Unparteiischen:
„Leider hat eine bodenlos katastrophale Fehlentscheidung vom Schiedsrichter das Spiel gedreht. Fehlen mir ehrlich gesagt die Worte für, so ein Spiel so zu zerpfeifen dann.“
Dörpums Willensleistung und Überrzahl sorgen für die Wende
Die Verunsicherung der Gäste in Unterzahl nutzte der SV Dörpum gnadenlos aus. Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer markierte Finn Christiansen aus dem Gewühl heraus das 2:2. Klausdorf fing sich zwar noch einmal und traf durch einen Freistoß von Leon Mordhorst sogar das Lattenkreuz, doch das bittere Ende folgte in der Nachspielzeit. Eine „Kopfballbogenlampe“ von Kjell Moellgaard aus gut 14 Metern schlug zum 3:2-Endstand im Klausdorfer Gehäuse ein.
Spielertrainer Thies Borchardt war imponiert vom Kampfgeist seiner Elf:
„Man konnte die tolle Moral der Mannschaft erkennen. Knackpunkt war natürlich die Rote Karte und der daraus resultierende Elfmeter, den wir reinmachen und dann haben wir noch mehr nach vorne investiert.“
Während Borchardt die „Willensleistung und Moral“ lobte, fühlte sich Trociewicz um den verdienten Lohn gebracht. Bis zur 70. Minute sei man die bessere Mannschaft gewesen und habe eine höhere Führung leichtfertig vergeben. „Wenn dann vom Unparteiischen so dermaßen das Spiel beeinflusst wird, dann tut das halt schon weh“, resümierte der sichtlich bediente Klausdorfer Coach.
Stimmen zum SpielDennis Trociewicz (Trainer TSV Klausdorf) Thies Borchardt (Trainer SV Dörpum)
So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SV Dörpum: Stefan Hansen – Ebsen, Peretzke, Petersen, Wierzowiecki – Christiansen, Borchardt (27. Thomsen), Magnussen (78. Kjell Moellgaard), Freiberg (46. Lasse Moellgaard) – Bahnsen, Schickedanz.
Spieler-Trainer: Thies Borchardt
TSV Klausdorf: Gabriel – Link, Holst, Wöhlk, Grossmann – Battermann (86. Beeck), Petersen, Waschko (57. Finn Schwee), Hartlep (76. Mordhorst) – Gashi, Spliedt (63. Hakaj).
Trainer: Dennis Trociewicz.
SR: Markus Thormählen (SVG Pönitz).
Ass.: Moritz Meier, Dennis Knoop.
Z.: 210.
Rote Karte: Bennet Holst (68., Klausdorf)
Tore: 0:1 Stian Waschko 16.), 0:2 Tim Hartlep (58.), 1:1 Simon Ba