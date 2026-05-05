Dörpum dreht 0:2-Rückstand gegen Klausdorf nach Fehlentscheidung

„Leider hat eine bodenlos katastrophale Fehlentscheidung vom Schiedsrichter das Spiel gedreht. Fehlen mir ehrlich gesagt die Worte für, so ein Spiel so zu zerpfeifen dann.“

Dörpums Willensleistung und Überrzahl sorgen für die Wende

Die Verunsicherung der Gäste in Unterzahl nutzte der SV Dörpum gnadenlos aus. Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer markierte Finn Christiansen aus dem Gewühl heraus das 2:2. Klausdorf fing sich zwar noch einmal und traf durch einen Freistoß von Leon Mordhorst sogar das Lattenkreuz, doch das bittere Ende folgte in der Nachspielzeit. Eine „Kopfballbogenlampe“ von Kjell Moellgaard aus gut 14 Metern schlug zum 3:2-Endstand im Klausdorfer Gehäuse ein.

Spielertrainer Thies Borchardt war imponiert vom Kampfgeist seiner Elf:

„Man konnte die tolle Moral der Mannschaft erkennen. Knackpunkt war natürlich die Rote Karte und der daraus resultierende Elfmeter, den wir reinmachen und dann haben wir noch mehr nach vorne investiert.“

Während Borchardt die „Willensleistung und Moral“ lobte, fühlte sich Trociewicz um den verdienten Lohn gebracht. Bis zur 70. Minute sei man die bessere Mannschaft gewesen und habe eine höhere Führung leichtfertig vergeben. „Wenn dann vom Unparteiischen so dermaßen das Spiel beeinflusst wird, dann tut das halt schon weh“, resümierte der sichtlich bediente Klausdorfer Coach.

Stimmen zum Spiel

SV Dörpum: Stefan Hansen – Ebsen, Peretzke, Petersen, Wierzowiecki – Christiansen, Borchardt (27. Thomsen), Magnussen (78. Kjell Moellgaard), Freiberg (46. Lasse Moellgaard) – Bahnsen, Schickedanz.

Spieler-Trainer: Thies Borchardt

TSV Klausdorf: Gabriel – Link, Holst, Wöhlk, Grossmann – Battermann (86. Beeck), Petersen, Waschko (57. Finn Schwee), Hartlep (76. Mordhorst) – Gashi, Spliedt (63. Hakaj).

Trainer: Dennis Trociewicz.

SR: Markus Thormählen (SVG Pönitz).

Ass.: Moritz Meier, Dennis Knoop.

Z.: 210.

Rote Karte: Bennet Holst (68., Klausdorf)

Tore: 0:1 Stian Waschko 16.), 0:2 Tim Hartlep (58.), 1:1 Simon Ba