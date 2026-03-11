Dörpener Effizienz schlägt Sögeler Frühstart

– Foto: SV Blau-Weiß Dörpen

Frühes Tor, viel Kampf und ein bisschen Bratwurst-Romantik: In der Kreisliga gewinnt Blau-Weiß Dörpen mit 3:2 beim SV Sigiltra Sögel. Die Gäste drehen nach frühem Rückstand das Spiel noch vor der Pause und überstehen am Ende eine spannende Schlussphase. FuPa-Tickerer Marius Wübbold hatte dabei nicht nur das Spiel, sondern auch den Fußball-Sonntag im Blick.

Der Nachmittag beginnt in Sögel mit einem Paukenschlag. Bereits in der 3. Minute trifft Laszlo Bodnar zum 1:0 für die Gastgeber. Dörpen wirkt zunächst bemüht, hat mehr Ballbesitz, findet aber lange keinen Weg gefährlich vor das Tor.

Dann geht es plötzlich schnell. In der 38. Minute lässt Jansen auf rechts einen Gegenspieler stehen und legt quer auf Ismet Mehmedovic, der zur 2:1-Führung einschiebt. Nur drei Minuten später folgt der nächste Stich: Jansen flankt, Jannes Meyering steht richtig und schiebt zum 3:1 ein (41.).

Ein erstes Ausrufezeichen setzt Florian Jansen nach 14 Minuten, als sein Distanzschuss an die Latte klatscht. Kurz darauf wird es konkret: Nach einer Ecke trifft Jansen in der 26. Minute zum 1:1 ins kurze Eck.

Zur Pause ist die Lage laut Liveticker eindeutig: Dörpen mit mehr Spielanteilen und eiskalt vor dem Tor.

Grote macht es spannend - Dörpen bringt den Sieg über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie umkämpft. Sögel findet besser ins Spiel, während Dörpen die Dominanz der ersten Halbzeit etwas verliert.

Die große Chance zum vorentscheidenden Treffer hat Meyering in der 70. Minute, scheitert jedoch am Torwart der Gastgeber.

Stattdessen wird es wieder spannend: Nach einer Ecke trifft Julian Grote in der 74. Minute zum 2:3 und hält Sögel im Spiel. Die Schlussphase wird hektisch, Karten werden verteilt und der Schiedsrichter legt fünf Minuten Nachspielzeit drauf.

Doch der Ausgleich fällt nicht mehr. Dörpen verliert zwar etwas die Gelassenheit, bringt den Vorsprung aber über die Zeit und feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

Und mittendrin im Geschehen: FuPa-Tickerer Marius Wübbold, der zwischen Toren, Karten und Wechseln auch Zeit fand für die wichtigen Dinge des Fußballlebens, etwa die Erkenntnis, dass ein Spiel in der 80. Minute manchmal „spannender nicht sein könnte“. Darauf erstmal eine Bratwurst. Lecker.