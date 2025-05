Doerner sichert schwacher KSG einen Punkt

So aber waren es die Gäste, bei denen früh Rusmanis nach einem Zweikampf mit einer Knieverletzung raus musste, die in Führung gingen. Nach einem Stellungsfehler von Schendzielorz lupfte Fachinger den Ball über Keeper K. Koch und der für Rusmanis gekommende Bauer staubte zum 0:1 ab (21.). In der Folge gab es sogar noch eine große Konterchance aufs 0:2, doch der KSG-Schlussmann blieb im Eins-gegen-Eins Sieger.

Erst danach gab es erste Chancen für die Hausherren, doch zielte Th. Schremmer zu hoch, während Carl im letzten Moment am Einschuss gehindert wurde. Wie es gehen könnte, zeigte schließlich der Ausgleich: Herbst spielte geschickt To. Schremmer am rechten Flügel frei, dessen Querpass drückte Doerner mit etwas Glück über die Linie (36.). Allerdings gelangen solche Spielzüge viel zu selten, da die Außen nur unzureichend besetzt waren und sich zudem in der Mitte zu viel in Einzelaktionen verzettelt wurde.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren zwar klar das Kommando, auch weil die Gäste die Kräfte verließen. Doch warfen diese sich immer wieder leidenschaftlich in die Zweikämpfe und schafften es, die Räume eng zu machen. Und bei einigen Leichtsinnsfehlern gab es sogar ein, zwei Konterchancen, bei der besten spielte Keeper K. Koch - der oft sehr hoch stand und so viele Angriffe vorzeitig abfing - aber gut mit und verhinderte einen Gegentreffer.

Offensiv krankte das KSG-Spiel weiter an den beschriebenen Symptomen. Selbst in Überzahl (Fachinger war mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, weil er nach Behandlung unaufgefordert den Platz betreten hatte) blieb das Angriffsspiel harm- und einfallslos. Chancen ergaben sich vor allem aus Distanzschüssen (Schendzielorz, Carl, To. Schremmer), die R. Kern aber stark parierte. Oder aber aus Ecken, die im Gegensatz zu den Freistößen für Gefahr sorgten. Doch scheiterte C. Hoffmann am Keeper, der Nachschuss von Carl wurde auf der Linie geklärt. Die beste Chance zum späten Siegtreffer vergab Th. Schremmer, der nach guter Flanke von To. Schremmer den Ball zwei Meter vor dem Tor nicht richtig traf.

So blieb es am Ende beim durchaus gerechten Remis, was der KSG den dritten Platz kostet. Kommendes Wochenende reist die KSG dann am Sonntag nach Stolberg, wo es gegen die SG Thyratal II geht. Berga/Uftrungen II empfängt bereits am Samstag den Zweiten Teutonia Siersleben.