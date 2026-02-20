Dörnbergs neue Doppelrolle

– Foto: FSV Dörnberg

Der FSV Dörnberg erweitert sein Torhüter-Team: Sabrina Benz verstärkt die Mannschaft aus dem Habichtswald nicht nur als Trainerin, sondern künftig auch als Spielerin. Die 29-Jährige, die seit Saisonbeginn das Torwarttraining beim FSV leitet, erhielt über das vom Hessischen Fußball-Verband geregelte „Sonderspielrecht“ die Spielberechtigung für Dörnberg.

Benz ist parallel weiterhin bei den Damen des TSV Zierenberg aktiv. Erfahrung bringt sie reichlich mit: In Zierenbergs Hessenliga-Jahren stand sie zwischen den Pfosten, zudem lief sie unter anderem für TuS Viktoria Großenenglis und den KSV Hessen Kassel auf. Auch im Herrenbereich sammelte sie bereits Stationen. Der FSV begrüßte Benz in seinen Kanälen „in der FSV-Familie“ und wünschte ihr viel Freude in der neuen Doppelrolle.