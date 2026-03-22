Dörnberg unaufhaltsam – Junglöwen ohne Probleme

– Foto: Cecilia Schmerer

Der 23. Spieltag brachte aus nordhessischer Sicht ein klares Bild an der Spitze und viel Bewegung dahinter: KSV Hessen Kassel II baute mit einem Kantersieg gegen SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach die Tabellenführung auf 54 Punkte aus, FSV Dörnberg festigte Rang vier mit einem Sieg in Flieden, während FSV Wolfhagen in Fulda Federn ließ. Im unteren Bereich sammelten SC Willingen und SG Calden/Meimbressen wichtige Zähler, der OSC Vellmar kassierte dagegen in Bad Soden-Salmünster eine deutliche Niederlage.

Die Habichtswälder blieben auch in Flieden stabil und entschieden eine lange offene Partie nach der Pause: Fabrice Hansch traf in der 69. Minute, Dominik Richter legte nur sieben Minuten später nach. Für Dörnberg war es der sechste starke Auftritt in Folge mit unter anderem dem Coup bei Kassel II und dem Remis in Fulda – und in der Tabelle der Sprung auf Rang vier.

Bitterer Nachmittag

Beim Tabellenzweiten hielt der OSC die Partie bis kurz vor der Pause offen, dann kippte sie deutlich. Nach dem 0:1 durch Till Hilchenbach folgten nach dem Seitenwechsel vier weitere Gegentreffer, sodass Vellmar am Ende mit einem klaren 0:5 die Heimreise antreten musste. Für die Mannschaft von Mario Deppe war das im Abstiegskampf ein spürbarer Rückschlag.

Später Punktgewinn

Calden/Meimbressen war in Eiterfeld lange auf Siegkurs, nachdem Jason Fynn Busch früh getroffen und Hannes Dittmar auf 2:0 erhöht hatte. Doch nach dem schnellen Anschluss kippte die Partie, ehe Dittmar in der 90. Minute noch das 3:3 erzielte und den Aufsteiger wenigstens vor einer bitteren Niederlage bewahrte. Dass Busch schon in der Anfangsphase einen Foulelfmeter vergab, machte den wilden Spielverlauf nur noch bemerkenswerter.

Wieder spät um den Lohn gebracht

Wie schon eine Woche zuvor gegen Bad Soden kassierten die Löwen auch in Eichenzell den Ausgleich ganz spät. Nestor Raul Orellana hatte Lichtenau in Führung gebracht, doch Jonas Nitz traf in der 90. Minute noch zum 1:1; in der Nachspielzeit sah Mehmet Birhat Isilak zudem Gelb-Rot. Für den LFV war es damit erneut ein Nachmittag, an dem ein fast sicher geglaubter Sieg nur einen Punkt einbrachte.

Pflicht erfüllt

Die Zuckerrübenstädter machten es in Hofbieber nicht spektakulär, aber effektiv. Das Tor von Peer Küllmer kurz nach der Pause reichte zum 1:0 beim Vorletzten, nachdem Wabern zuletzt gegen Eichenzell noch Punkte liegen gelassen hatte. So blieb der TSV in Schlagdistanz zu den oberen Tabellenplätzen und festigte Rang sieben.

Rückschlag in Fulda

Nach dem 5:1 gegen Eiterfeld/Leimbach fanden die Wölfe in Fulda diesmal keinen Ertrag. Bei Barockstadt II entschied Antonije Novakovic die Partie in der 74. Minute, Wolfhagen blieb damit bei 36 Punkten und verpasste es, Dörnberg und Kassel weiter unter Druck zu setzen. Für den FSV war das nach dem starken Heimsieg der vorige Woche wieder ein Dämpfer.

Pflichtaufgabe gelöst

Die Upländer nahmen beim abgeschlagenen Schlusslicht genau die Punkte mit, die sie im Keller brauchten. Florian Heine und Patrick Michel sorgten schon vor der Pause für die 2:0-Führung, erst spät verkürzte Jan Henrik Wolf für Johannesberg. Willingen verbesserte sich damit auf 24 Punkte und verschaffte sich im unteren Drittel etwas Luft. Nächste Klatsche