Dörnberg siegt im Flutlicht-Derby

Im mit Spannung erwarteten Derby vor stimmungsvoller Kulisse im Bergstadion setzte sich der FSV Dörnberg verdient mit 2:0 gegen die SG Calden/Meimbressen durch. Matchwinner war Angreifer Diart Ejupi, der die Partie mit einem Doppelpack binnen vier Minuten entschied.

Die Gastgeber starteten schwungvoll in die Partie und hätten bereits in der Anfangsphase in Führung gehen können. Zunächst leitete Ejupi sehenswert per Hacke auf Yilmaz weiter, der nur den Pfosten traf. Kurz darauf scheiterte Hansch freistehend an SG-Keeper Flörke. Calden kam zwar daraufhin besser ins Spiel, blieb im Angriff aber meist ungefährlich.

Nach dem Seitenwechsel schlug der FSV eiskalt zu: Bock setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Ejupi, der die Führung über den herausstürzenden Flörke hinweg erzielte (56.). Nur vier Minuten später legte Neuzugang Seute, kaum auf dem Platz, mustergültig für Ejupi auf, der erneut zuschlug (60.). Während Dörnberg im Anschluss noch Chancen zum dritten Treffer ausließ – Bergmann und erneut Ejupi scheiterten aus kurzer Distanz – fehlte der jungen Schindewolf-Elf in der Offensive die Durchschlagskraft. So blieb es beim verdienten Heimsieg des FSV, der mit nun 18 Punkten in die obere Tabellenhälfte vorstößt, während Calden im Mittelfeld stecken bleibt.

FSV Dörnberg – SG Calden/Meimbressen 2:0

FSV Dörnberg: Dominik Hernandez Szarka, Rico Lotzgeselle, Max Scheuermann, Florian Bergmann (78. Phil Schnegelsberg), David Bley (91. Tobias Gunkel), Luca-Maurice Bock, Fabrice Hansch, Dominik Richter, Henrik Dietz (26. Julian Seute), Melih Yilmaz (83. Dennis Grigat), Diart Ejupi - Trainer: Robert Franke

SG Calden/Meimbressen: Jonas Flörke, Lukas Holst, Bastian Dittmar, Jan-Sebastian Gippert (46. Paolo Topalovic), Cedric Schlinke, Jason Fynn Busch, David Gerdesmeier (65. Miguel Temesghen), Marko Utsch (65. Phil Berndt), Dorian Bojic, Simon Gerdesmeier (71. Nico Vogt), Louis Siebert - Trainer: Thomas Schindewolf

Schiedsrichter: Sören Rolfs

Tore: 1:0 Diart Ejupi (56.), 2:0 Diart Ejupi (60.)