Dörnberg schockt den Tabellenführer – Spektakel in Heiligenrode

Der 19. Spieltag der Verbandsliga Nord lieferte aus nordhessischer Sicht reichlich Zündstoff: KSV Hessen Kassel II kassierte zuhause die erste Niederlage, während FSV Wolfhagen das Derby gegen SG Calden/Meimbressen trotz langer Unterzahl zog. TSV Wabern erfüllte seine Pflicht beim Schlusslicht, Lichtenauer FV nahm bei Barockstadt II einen Punkt mit – und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach sowie SC Willingen lieferten sich einen wilden Schlagabtausch.
Die Wölfe holten den Derbysieg am Kaiserplatz trotz Gelb-Rot gegen Tom Herting (65.) und damit rund 25 Minuten in Unterzahl. Nach torloser erster Hälfte traf zunächst Marcel Fischer (54.), ehe Tjarde Bandowski (72.) nach der Pause nachlegte. Calden blieb trotz einiger Wechseloptionen ohne Ertrag und muss im Tabellenkeller weiter jeden Punkt zusammensuchen.
Die Löwen bewiesen Moral und nahmen nach einem späten Gegentor immerhin einen Punkt mit: Auf das 1:0 durch Louis Fuchs (28.) antwortete Nestor Raul Orellana per Foulelfmeter (42.). Nach der Führung durch Artem Koteliukh (67.) sah vieles nach dem Auswärtssieg aus, doch Sebastian Sonnenberger glich in der 89. Minute aus. Am Ende stand für Lichtenau ein Remis, das in der Spitzengruppe weder weh tut noch jubeln lässt.
Patzer zum Start
Die Überraschung des Spieltags: Die Habichtswälder gewannen bei der Regionalligareserve der Löwen und fügten dem Tabellenführer die erste Heimniederlage zu. Melih Yilmaz traf kurz vor der Pause (43.), danach biss sich Kassel II laut Spielverlauf mehrfach an Dörnbergs Abwehrarbeit und Keeper Dominik Hernandez Szarka die Zähne aus. Der Vorsprung der Junglöwen auf Rang zwei ist damit auf fünf Punkte geschmolzen, allerdings haben sie auch ein Spiel mehr.
Wilder Schlagabtausch
Ein Spiel, das zweimal kippte und in einer verrückten Schlussphase explodierte: Willingen ging früh durch Jonas Dicke (5.) in Führung, doch Louis Blumenstein (8.) und Jan Kaufmann (29.) drehten es für Klei/Hun/Doh. Dann wurde es hektisch: Philip Cramer (84.) verkürzte, Florian Heine schien mit dem 2:3 in der Nachspielzeit (90.+2) den Auswärtssieg der Upländer zu sichern – ehe erneut Blumenstein (90.+5) das 3:3 erzwang. Für beide Teams fühlte sich der Punkt am Ende gleichzeitig nach Rettung und nach verpasster Chance an.