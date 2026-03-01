Dörnberg schockt den Tabellenführer – Spektakel in Heiligenrode

Die Zuckerrübenstädter ließen beim Schlusslicht nichts anbrennen und stellten früh die Weichen: Luca Wendel verwandelte einen Foulelfmeter (21.), nur fünf Minuten später erhöhte Niklas Müller (26.). Kurz vor der Pause machte Carlos Kuntz (45.) den Deckel drauf, den Schlusspunkt setzte Blagojce Konjarski (80.). Wabern spielte seriös herunter – genau das, was solche Spiele verlangen.

Zwei Standardtore reichen nicht

Die Löwen bewiesen Moral und nahmen nach einem späten Gegentor immerhin einen Punkt mit: Auf das 1:0 durch Louis Fuchs (28.) antwortete Nestor Raul Orellana per Foulelfmeter (42.). Nach der Führung durch Artem Koteliukh (67.) sah vieles nach dem Auswärtssieg aus, doch Sebastian Sonnenberger glich in der 89. Minute aus. Am Ende stand für Lichtenau ein Remis, das in der Spitzengruppe weder weh tut noch jubeln lässt.

Patzer zum Start

Die Überraschung des Spieltags: Die Habichtswälder gewannen bei der Regionalligareserve der Löwen und fügten dem Tabellenführer die erste Heimniederlage zu. Melih Yilmaz traf kurz vor der Pause (43.), danach biss sich Kassel II laut Spielverlauf mehrfach an Dörnbergs Abwehrarbeit und Keeper Dominik Hernandez Szarka die Zähne aus. Der Vorsprung der Junglöwen auf Rang zwei ist damit auf fünf Punkte geschmolzen, allerdings haben sie auch ein Spiel mehr. Wilder Schlagabtausch