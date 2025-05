Dörnberg rettet sich – Sandershausen muss in die Relegation

Der FSV Dörnberg hat sich am letzten Spieltag der Verbandsliga Nord mit einem 0:0 gegen die TSG Sandershausen den direkten Klassenerhalt gesichert. Die Gäste müssen dagegen in die ungeliebte Relegation – dort wartet der SV Hofbieber aus der Gruppenliga Fulda.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Intensität zu – und bot Chancen auf beiden Seiten. Die TSG ließ eine Riesenchance durch Billing aus (46.), auf der Gegenseite vergaben Krug (59.) und Stück (61.) alleine vor John. Dörnberg verpasste es mehrfach, die Entscheidung zu erzwingen, Sandershausen hingegen scheiterte wiederholt an sich selbst – oder an Szarka.