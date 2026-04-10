Dörnberg jagt weiter – Kellerduelle für Vellmar und Calden

Der 25. Spieltag der Verbandsliga Nord hält aus nordhessischer Sicht vor allem zwei markante Auswärtsspiele bereit: FSV Dörnberg will seine starke Serie in Eichenzell fortsetzen, FSV Wolfhagen muss in Flieden trotz personeller Sorgen zurück in die Spur finden. Dazu stehen für Lichtenauer FV, Hessen Kassel II, SC Willingen, OSC Vellmar, SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und SG Calden/Meimbressen Partien an, in denen es um Topplätze, Abstand nach unten oder ganz schlicht um Pflichtpunkte geht.

Der Lichtenauer FV bekommt es zuhause mit Steinbach zu tun – und damit mit einem direkten Gegner aus der Spitzengruppe. Nach dem 4:1 gegen Hofbieber haben die Löwen wieder Stabilität im Ergebnis, nun geht es darum, gegen einen Topgegner nachzulegen. Ein Heimsieg würde Lichtenau im engen oberen Mittelfeld noch einmal spürbar nach vorn bringen.

Wieder in den Rhytmus kommen

Für KSV Hessen Kassel II führt der Weg zum Tabellenführer-Anspruch diesmal nach Eiterfeld/Leimbach. Die Junglöwen haben sich vor drei Wochen mit 4:0 gegen Klei/Hun/Doh und zuvor 3:0 in Calden keine Blöße gegeben, zugleich sitzt die Konkurrenz weiter im Nacken. In solchen Spielen geht es für Kassels Reserve vor allem darum, die Pflicht mit der Souveränität eines Spitzenreiters zu erledigen.

Schwerer Gang erwartet

Morgen, 15:00 Uhr SG Bad Soden SG Bad Soden SC Willingen SC Willingen 15:00 PUSH

Die Upländer reisen zum Tabellenzweiten – schwieriger kann die Aufgabe im Abstiegskampf kaum werden. Nach dem deutlichen 1:5 gegen Flieden steht Willingen zusätzlich unter Druck, zumal die Konkurrenz im Keller weiter punktet. In Bad Soden wird es deshalb vor allem darauf ankommen, möglichst lange im Spiel zu bleiben und nicht früh ins Hintertreffen zu geraten. Improvisieren angesagt

Die Wölfe treten in Flieden ohne die gesperrten Tjarde Bandowski und Marcel Fischer an und müssen ihre Offensive daher umbauen. Nach dem 0:0 im Hinspiel läuft es wohl erneut auf ein Geduldspiel hinaus gegen einen schwer zu bespielenden Gegner. Nach dem 0:1 gegen Klei/Hun/Doh ist der Druck für Wolfhagen gestiegen, weil der Anschluss nach oben sonst endgültig abreißen könnte.

Abschied als Nebengeräusch

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Britannia Eichenzell Eichenzell FSV Dörnberg FSV Dörnberg 15:00 PUSH

Beim FSV Dörnberg überlagert vor dem Spiel in Eichenzell ein Thema alles andere: Trainer Robert Franke verlässt den Verein im Sommer und übernimmt dann die Frauen des KSV Hessen Kassel; Nachfolger wird Patrick Gries. Sportlich reisen die Habichtswälder trotzdem mit breiter Brust an, denn sie sind seit sieben Ligaspielen ungeschlagen und haben sich mit dem 3:1 gegen Bad Soden in Stellung gebracht. Verzichten muss Dörnberg auf Phil Schnegelsberg und Max Scheuermann, zudem steht hinter Florian Bergmann nach einer Gehirnerschütterung ein Fragezeichen.

Pflichtaufgabe im Keller

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Hofbieber SV Hofbieber OSC Vellmar OSC Vellmar 15:00 PUSH

Für den OSC Vellmar zählt in Hofbieber fast nur eines: ein Sieg. Der 4:1-Erfolg gegen Eichenzell hat Luft verschafft, doch bei nur einem Punkt des Gegners wäre alles andere als ein Dreier ein Rückschlag im Abstiegskampf. Genau solche Spiele entscheiden am Ende darüber, ob der OSC rechtzeitig Distanz zur Gefahrenzone aufbaut.

Kann Klei/Hun/Doh nachlegen?

Der Sieg in Wolfhagen hat Klei/Hun/Doh ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Nun wartet mit Barockstadt II auswärts direkt die nächste anspruchsvolle Aufgabe gegen einen Gegner aus dem oberen Mittelfeld. Gelingt dort erneut etwas Zählbares, würde die Mannschaft ihren wechselhaften Lauf der vergangenen Wochen endgültig stabilisieren.

Bloß nicht patzen