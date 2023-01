– Foto: Thiel Fotografie & Lichtkunst

Dörnberg holt Spieler aus dem Ruhestand – und ein Talent für Außen Der Tabellenzweite will den taktisch und spielerisch den nächsten Schritt machen

Der FSV Dörnberg überwintert in der Verbandsliga Hessen Nord auf einem möglichen Aufstiegsplatz. Die Tabellenführung ist komplett in Sichtweite, bislang verhindert nur das Torverhältnis den Platz an der Sonne. Dennoch gibt sich Co-Trainer Robert Franke demütig – vor allem in Anbetracht dessen, dass seine Schützlinge noch auf zwei anderen Hochzeiten tanzen.

"Unseren Erfolg definieren wir weniger am Tabellenplatz. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir eine gute Platzierung am Ende der Saison einnehmen", sagt der 33-Jährige. "Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir sehr zufrieden sein. Wir sind zweiter, punktgleich mit dem Tabellenführer. Wir sind im Viertelfinale des Hessenpokals und Halbfinale des Kreispokals. Es gilt den Fokus aufrecht zu halten, denn es kommen noch viele Highlightspiele auf uns zu, unter anderem das Pokalspiel am 8. März in Dörnberg gegen den SV Wehen/Wiesbaden aus der 3. Liga. Dafür müssen wir weiter arbeiten und uns stetig verbessern." Sechs Wochen hat der FSV pausiert. Die Spieler haben individuelle Trainingspläne für die Wochen vor dem Vorbereitungsstart bekommen. Highlights in der Vorbereitung sind die Testspiele gegen den KSV Hessen Kassel und den KSV Baunatal.