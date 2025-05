Dörbachs neues Trainerteam steht

Während Tobias Niehl (links) den SV Dörbach im Sommer nach dann drei Jahren verlässt, kommt Steven Klaas hinzu - und bildet fortan mit Jannik Scheit das Trainerteam. – Foto: FuPa (2)

Schnell hat der SV Eintracht 66 Dörbach sein Trainerteam für die neue Saison wieder komplettiert: Nur wenige Wochen, nachdem der Verein und Tobias Niehl bekanntgegeben hatten, ab Sommer getrennte Wege zu gehen, steht nun fest, wer in der neuen Saison an der Seite von Spielertrainer Jannik Scheit fungiert: Steven Klaas, bis vor rund einem Jahr Trainer des damaligen A-Ligisten SG Mont Royal Kröv und davor Coach des SV Lüxem II, steigt beim Ex-Rheinlandligisten ein. „Steven ist sehr gut vernetzt, hat taktisch viel drauf und ist ein Menschenfänger, der Jungs begeistern kann“, schwärmt Vorsitzender Simon Berg vom 30-Jährigen, den die Perspektive und der Kader in Dörbach überzeugt habe, und der nach Angaben des Clubchefs sehr gut zum ausgerufenen Drei-Jahres-Plan passe. Bis Mitte 2028 müsse nicht zwingend der Wiederaufstieg in die Bezirksliga herausspringen, „wir wollen uns aber Schritt für Schritt verbessern“, betont Berg, der auch die ersten beiden Neuverpflichtungen unter Dach und Fach gebracht hat: Niclas Vaudlet wechselt vom B15-Ligisten SV Dreis, und von der Bezirksliga-A-Jugend kommt Noah Schneider. Schon länger stand fest, dass Routinier Sven Kohlei (37) seine Laufbahn nach dieser Runde beenden wird.

Lange habe er sich mit der unterm Strich gemeinsam mit dem Vorstand getroffenen Entscheidung, nach drei Jahren einen Schlussstrich unter seine Tätigkeit in Dörbach zu ziehen, schwergetan. „Die Zeit hier war und ist einfach schön. Von den Spielern und dem Umfeld hier passt es einfach. Am Ende kam ich dann aber doch zur Erkenntnis, mich auf kurz oder lang neuen Herausforderungen zu stellen“, sagt der 35-jährige Trainer B-Lizenz-Inhaber Niehl, der bei einem IT-Dienstleister in Föhren arbeitet und mit seiner Familie in Speicher wohnt. Da die Zeit inzwischen fortgeschritten ist und viele Vereine ihre Trainerpersonalien für die neue Runde bereits geklärt haben, geht Niehl aktuell davon aus, nicht direkt im Sommer schon woanders einzusteigen. „Ein B-Ligist sollte es schon sein. Ich setze mich da insgesamt nicht unter Druck und schaue, was sich tut. Falls sich nichts Neues ergibt, denke ich auch darüber nach, eventuell eine Pause einzulegen.“

Vier Runden vor Schluss steht das Team des Noch-Trainergespanns Niehl/Scheit in der Kreisliga A9 als Tabellenneunter im Niemandsland der Tabelle. Bei elf Zählern Vorsprung auf den Tabellendrittletzten SV Lüxem II ist die Abstiegsgefahr nur noch rein theoretischer Natur. Im neuen Jahr gab es mit dem 4:2 bei der mittlerweile bereits als Absteiger feststehenden SG Thalfang/Berglicht nur einen Sieg. Hinzukommen jeweils drei Remis und drei Niederlagen. 1:1 hieß es am vergangenen Samstag im Derby gegen den SV Föhren. Kai Krimmel glich Mitte der zweiten Hälfte aus und belohnte damit die forcierten Dörbacher Bemühungen. Schon zum vierten Mal nach der Winterpause musste ein Dörbacher vorzeitig vom Feld. Diesmal war es André Portela-Zimmer, der sich nach Gelb-Rot die letzten 20 Minuten von außen ansehen musste. Trotzdem hatten die Gastgeber durchaus noch ihre Möglichkeiten, den Sieg einzufahren. Wenn er auf die bisherigen 22 Partien zurückschaut, stellt Niehl fest, dass „wir spielerisch oft sogar die bessere Mannschaft waren“. Die Kaderbreite habe aber schlicht auf die Strecke hin gesehen gefehlt, um das Potenzial in (noch) mehr Punkte umzumünzen. Gegen Föhren wurden so die angeschlagenen Leistungsträger Daniel Mehrfeld und Sven Kohlei schmerzlich vermisst. Jeremy Nazarov, den Niehl als „ganz wichtigen Mann für die Offensive“ bezeichnet, fällt schon seit Spätsommer mit einem Kreuzbandriss aus.