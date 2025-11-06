 2025-10-30T14:25:35.653Z

Steven Klaas hat frischen Wind in Dörbach entfacht.
Steven Klaas hat frischen Wind in Dörbach entfacht. – Foto: FuPa

Dörbach siegt und siegt: Was jetzt das Ziel ist

Fünf Siege aus den vergangenen sechs Partien in der Kreisliga A 9: Durch diese Erfolgsserie hat sich der SV Eintracht 66 Dörbach in der Spitzengruppe festgesetzt. Dabei, so Vorsitzender Simon Berg, habe man die laufende Saison „eigentlich nur als Übergangsjahr ausgerufen“.

Unter anderem hatten die Routiniers Lars und Sven Kohlei ihre Laufbahn beendet, zudem fehlen einige Langzeitverletzte. „Die Jungs, die da sind, machen es aber richtig gut“, lobt Berg. Zuletzt gelang im Duell mit der SG Fidei ein überzeugender 4:1-Heimsieg.

Zum Rückrundenauftakt am Samstag ab 18 Uhr empfängt Dörbach erneut vor heimischer Kulisse das Schlusslicht SG Mont Royal Kröv – der nächste Sieg soll her. Die letzte Aufgabe vor der Winterpause hat es dann in sich: Am Sonntag in einer Woche, 17 Uhr, gastiert der aktuelle Tabellenvierte beim momentan punktgleichen Rangzweiten SV Wittlich. „Da noch ein Punkt, und wir hätten eine wirklich überragende Serie bis zum Winter gespielt“, sagt Berg.

Andreas Arens Autor