Dörbach siegt und siegt: Was jetzt das Ziel ist

Unter anderem hatten die Routiniers Lars und Sven Kohlei ihre Laufbahn beendet, zudem fehlen einige Langzeitverletzte. „Die Jungs, die da sind, machen es aber richtig gut“, lobt Berg. Zuletzt gelang im Duell mit der SG Fidei ein überzeugender 4:1-Heimsieg.
Zum Rückrundenauftakt am Samstag ab 18 Uhr empfängt Dörbach erneut vor heimischer Kulisse das Schlusslicht SG Mont Royal Kröv – der nächste Sieg soll her. Die letzte Aufgabe vor der Winterpause hat es dann in sich: Am Sonntag in einer Woche, 17 Uhr, gastiert der aktuelle Tabellenvierte beim momentan punktgleichen Rangzweiten SV Wittlich. „Da noch ein Punkt, und wir hätten eine wirklich überragende Serie bis zum Winter gespielt“, sagt Berg.