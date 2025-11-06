Dörbach siegt und siegt: Was jetzt das Ziel ist

Zum Rückrundenauftakt am Samstag ab 18 Uhr empfängt Dörbach erneut vor heimischer Kulisse das Schlusslicht SG Mont Royal Kröv – der nächste Sieg soll her. Die letzte Aufgabe vor der Winterpause hat es dann in sich: Am Sonntag in einer Woche, 17 Uhr, gastiert der aktuelle Tabellenvierte beim momentan punktgleichen Rangzweiten SV Wittlich. „Da noch ein Punkt, und wir hätten eine wirklich überragende Serie bis zum Winter gespielt“, sagt Berg.

