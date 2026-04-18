Döhren will Lehren aus Garbsen ziehen Heldt fordert über 90 Minuten Konstanz gegen Bemerode von red · Heute, 08:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim TSV Bemerode. Nach dem Remis in Garbsen fordert Trainer Patrick Heldt eine Steigerung – und warnt vor einem formstarken Gegner.

Die SpVgg Niedersachsen Döhren steht vor der nächsten Aufgabe. Beim TSV Bemerode will die Mannschaft nach dem 1:1 in Garbsen wieder einen Sieg einfahren – und vor allem konstanter auftreten. Trainer Patrick Heldt formuliert die Zielsetzung klar: „Wir wollen weiterhin im oberen Tabellendrittel ein Wörtchen mitreden und fahren daher dorthin, um drei Punkte zu holen.“ Mit 45 Punkten rangiert Döhren aktuell auf Platz vier, Bemerode folgt mit 31 Zählern im Mittelfeld.

Nach dem Spiel unter der Woche stellt sich die personelle Situation herausfordernd dar. „Leider haben wir aus dem Spiel am Dienstag zwei Verletzte zu beklagen, die am Sonntag definitiv nicht zur Verfügung stehen werden“, sagte Heldt. Dennoch sieht er seine Mannschaft gut gerüstet: „Trotzdem reisen wir mit einem ausreichend großen und vor allem guten Kader nach Bemerode.“ Im Fokus steht vor allem die eigene Leistung. „Ich habe meiner Mannschaft deutlich gesagt, dass eine gute Halbzeit nicht ausreicht, um Spiele zu gewinnen“, erklärte Heldt mit Blick auf das Remis in Garbsen. „In der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben alles vermissen lassen, was Fußball ausmacht.“