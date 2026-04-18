Döhren will Lehren aus Garbsen ziehen

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim TSV Bemerode. Nach dem Remis in Garbsen fordert Trainer Patrick Heldt eine Steigerung – und warnt vor einem formstarken Gegner.
Die SpVgg Niedersachsen Döhren steht vor der nächsten Aufgabe. Beim TSV Bemerode will die Mannschaft nach dem 1:1 in Garbsen wieder einen Sieg einfahren – und vor allem konstanter auftreten.
Trainer Patrick Heldt formuliert die Zielsetzung klar: „Wir wollen weiterhin im oberen Tabellendrittel ein Wörtchen mitreden und fahren daher dorthin, um drei Punkte zu holen.“ Mit 45 Punkten rangiert Döhren aktuell auf Platz vier, Bemerode folgt mit 31 Zählern im Mittelfeld.
Nach dem Spiel unter der Woche stellt sich die personelle Situation herausfordernd dar. „Leider haben wir aus dem Spiel am Dienstag zwei Verletzte zu beklagen, die am Sonntag definitiv nicht zur Verfügung stehen werden“, sagte Heldt. Dennoch sieht er seine Mannschaft gut gerüstet: „Trotzdem reisen wir mit einem ausreichend großen und vor allem guten Kader nach Bemerode.“
Im Fokus steht vor allem die eigene Leistung. „Ich habe meiner Mannschaft deutlich gesagt, dass eine gute Halbzeit nicht ausreicht, um Spiele zu gewinnen“, erklärte Heldt mit Blick auf das Remis in Garbsen. „In der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben alles vermissen lassen, was Fußball ausmacht.“
Genau das soll sich nun ändern: „Das müssen wir am Sonntag besser machen und im Idealfall über beide Halbzeiten zeigen.“
Gleichzeitig warnt Heldt vor einem selbstbewussten Gegner: „Bemerode hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen und wird mit breiter Brust ins Heimspiel gehen. Sie werden uns alles abverlangen.“ Auch das Hinspiel dient als Mahnung: „Das 1:1 bei uns in Döhren war am Ende ein gerechtes Ergebnis.“
Die Stärken des Gegners sind klar benannt: „Bemerode hat gute Spieler und ist vor allem im Umschaltspiel stark.“
Neben der sportlichen Komponente gibt es auch eine persönliche Verbindung: „Mit Ramy Hundt habe ich zudem einen Trainerkollegen, den ich sehr schätze und mit dem ich mich auch menschlich gut verstehe.“
Trotz aller Wertschätzung reist Döhren mit klarer Haltung an: „Wir reisen mit breiter Brust an und wollen die drei Punkte holen, um oben dran zu bleiben und unsere Entwicklung weiter voranzutreiben.“
Ein Spiel also, in dem für Döhren vor allem die eigene Konstanz entscheidend sein dürfte.