Döhren will Anschluss nach oben halten

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren empfängt den MTV Engelbostel-Schulenburg. Nach dem Sieg in Davenstedt soll der nächste Schritt folgen.

Die Ausgangslage verspricht dennoch eine anspruchsvolle Partie. Engelbostel-Schulenburg reist als Tabellenfünfter mit 49 Punkten an und liegt damit einen Platz vor Döhren. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 1:1 von der SG Blaues Wunder Hannover.

Mit dem 2:1-Erfolg beim TuS Davenstedt hat die SpVgg Niedersachsen Döhren ihre Negativserie beendet und vor dem Heimspiel gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg wieder etwas Stabilität gewonnen.

Döhren dagegen konnte durch den Sieg in Davenstedt auf 48 Punkte stellen und den Anschluss an die oberen Tabellenplätze wahren.

Für beide Mannschaften geht es damit um die Positionierung im oberen Tabellenmittelfeld. Während Engelbostel-Schulenburg den Vorsprung behaupten möchte, könnte Döhren mit einem Heimsieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen.

So dürfte die Partie vor allem durch ihre tabellarische Bedeutung zusätzliche Spannung erhalten.