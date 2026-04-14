Döhren vor anspruchsvoller Aufgabe in Garbsen Nachholspiel gegen formstarken Gegner verlangt „Grundtugenden“ von red · Heute, 08:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim TuS Garbsen. Beide Trainer erwarten ein intensives Duell – und sehen ihre Mannschaften gut vorbereitet.

Ein Nachholspiel unter der Woche, eine ungewohnte Anstoßzeit, ein formstarker Gegner – für die SpVgg Niedersachsen Döhren steht beim TuS Garbsen eine anspruchsvolle Aufgabe an. Döhrens Trainer Patrick Heldt ordnet den Gegner entsprechend ein: „Ein wirklich guter Gegner, der im Moment mit 36 Punkten eine gute Rolle in unserer Bezirksligastaffel spielt.“ Nach dem 4:0-Erfolg gegen den SV 06 Lehrte reist seine Mannschaft mit Selbstvertrauen an, aber auch mit klarem Fokus: „Wir sind vorbereitet und werden anreisen, um die drei Punkte zu holen.“

Auch personell sieht sich Heldt gut aufgestellt, verweist jedoch auf die besonderen Umstände: „Kadertechnisch sieht es gut aus, auch wenn es unter der Woche bei einer Anstoßzeit um 18:30 Uhr immer ein bisschen schwieriger ist.“ Die Zielsetzung bleibt dennoch eindeutig: „Trotzdem fahren wir mit einem Top-Kader nach Garbsen und wollen die nächsten drei Punkte holen.“ Dabei erwartet er ein intensives Spiel: „Ich denke, es wird ein kampfbetontes Spiel, das wir annehmen müssen.“ Entscheidend seien dabei die Basics: „Dafür brauchen wir wieder die Grundtugenden: Einsatzwille, Laufbereitschaft und auch gegen den Ball die nötige Arbeit.“