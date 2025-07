Döhren verstärkt sich mit Nachwuchsspieler Lasse Dettmer

Die SpvGG Niedersachsen Döhren setzt ihren konsequenten Weg in der Kaderentwicklung fort und präsentiert mit Lasse Dettmer einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 18-Jährige kommt aus der U19 des VfL Eintracht Hannover und soll die Defensive der Döhrener verstärken.

Dettmer bevorzugt die Position des Linksverteidigers – eine Rolle, die er selbst als „unterschätzt“ beschreibt. Besonders bemerkenswert: In seiner Jugendzeit wurde er bereits von Philip Wagner trainiert, dem heutigen Kapitän der ersten Herrenmannschaft. Die Wiedervereinigung der beiden auf Vereinsebene wird als vielversprechender Entwicklungsschritt gesehen.

Der Neuzugang beschreibt sich selbst als diszipliniert, verlässlich und humorvoll. Mit hoher Einsatzbereitschaft und einer ausgeprägten Teamorientierung will er seine neue Mannschaft auf und neben dem Platz unterstützen. Trotz bislang weniger sportlicher Höhepunkte in seiner Laufbahn sieht der Verein großes Potenzial in dem jungen Defensivspieler.