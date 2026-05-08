Döhren unter Druck: Vier Niederlagen, jetzt zählt nur noch der Sieg

– Foto: Philipp Reichelt

Die Ausgangslage ist klar umrissen: Die SpVgg Niedersachsen Döhren steckt nach vier Niederlagen in Folge in einer Ergebniskrise – und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Am 30. Spieltag bietet sich im Heimspiel gegen den TuS Altwarmbüchen die Gelegenheit, die Serie zu beenden und den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht endgültig zu verlieren.

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig die Partie ist. Mit 45 Punkten rangiert Döhren aktuell auf Platz sechs, hat aber zuletzt an Boden verloren. Entsprechend klar formuliert Heldt die Zielsetzung: „Unser klares Ziel ist es, endlich wieder drei Punkte zu holen.“

Trainer Patrick Heldt beschreibt die Situation nüchtern – und zugleich entschlossen: „Die Personalsituation bleibt angespannt, wir hoffen, dass bis zum Wochenende noch der ein oder andere Spieler zurückkehrt.“ Trotz der jüngsten Rückschläge sieht er Fortschritte im eigenen Spiel: „Nach zuletzt ordentlichen Auftritten, die jedoch mit einem bitteren Ergebnis in Ramlingen geendet sind, sind wir nun gefordert, zu Hause wieder eine gute Leistung auf den Platz zu bringen.“

Dabei richtet sich der Fokus vor allem auf die eigene Leistung: „Es gilt, die positiven Ansätze aus den vergangenen Spielen mitzunehmen und den Gegner entsprechend zu bespielen.“ Gleichzeitig warnt der Coach vor der besonderen Ausgangslage des Gegners: „Mit Altwarmbüchen erwartet uns ein Gegner, der ohne großen Druck aufspielen kann, was Spiele oft unberechenbar macht. Davon dürfen wir uns aber nicht beeinflussen lassen.“

Für Heldt ist entscheidend, dass seine Mannschaft wieder zu ihrer Linie findet: „Entscheidend wird sein, dass wir unseren Ansatz konsequent umsetzen und bereit sind, den nötigen Aufwand zu betreiben.“ Trotz der Negativserie bleibt der Trainer überzeugt: „Trotz der Serie von vier Niederlagen sind wir überzeugt von unserem Spiel. Jetzt geht es darum, es wieder in Ergebnisse umzuwandeln.“

Auf der Gegenseite reist der TuS Altwarmbüchen als Tabellenletzter an, mit nur fünfzehn Punkten und zuletzt einer klaren 1:4-Niederlage gegen die SG Blaues Wunder Hannover. Die Rolle ist damit eindeutig verteilt – auch mit Blick auf das Hinspiel, das Döhren mit 3:1 für sich entschied.

Heldt will dennoch keine Nachlässigkeit sehen: „Dafür werden wir alles investieren, um die Punkte in Döhren zu behalten.“