Döhren treibt Kaderplanung mit weiteren Neuzugängen voran

Mit Julio Kotchi schließt sich ein erfahrener Angreifer dem Team an. Der 30-Jährige kommt vom FC Lehrte und bringt nicht nur Robustheit, Abschlussstärke und Spielintelligenz mit, sondern auch Erfolge aus seiner Zeit beim TuS Davenstedt und dem TSV Barsinghausen mit, darunter der Sieg beim Sportbuzzer-Masters. In Döhren könnte er künftig als zentrale Offensivkraft fungieren – eine Rolle, die er mit Teamgeist und taktischem Feingefühl ausfüllen will.

Auch in der Defensive verstärkt sich die SpvGG weiter: Mit Lennart Güthoff wechselt ein 23-jähriger Innenverteidiger nach Döhren, der bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt hat. Güthoff beschreibt sich selbst als ruhig, zielstrebig und zuverlässig – Qualitäten, die er auf dem Platz in Form von strukturierter, ballbesitzorientierter Spielweise einbringen will.