Döhren sucht Reaktion in Kleefeld

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim TuS Kleefeld. Nach der Niederlage in Anderten fordert Trainer Patrick Heldt eine klare Leistungssteigerung.

Trainer Patrick Heldt ordnet die Ausgangslage differenziert ein. Kleefeld, so Heldt, stehe unter Druck, Punkte zu holen. Döhren selbst wolle „unbedingt wieder in die Spur kommen“. Mit 45 Punkten rangiert die Mannschaft aktuell im oberen Tabellendrittel, hat zuletzt jedoch an Stabilität eingebüßt.

Die SpVgg Niedersachsen Döhren steht vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Nach dem 0:3 bei den Sportfreunden Anderten will die Mannschaft beim TuS Kleefeld wieder in die Spur finden – und vor allem eine Reaktion zeigen.

Immerhin entspannt sich die personelle Situation etwas: „Unsere Personallage hat sich etwas verbessert, sodass wir kadertechnisch gut aufgestellt sind“, sagte Heldt.

Morgen, 14:30 Uhr TuS Kleefeld TuS Kleefeld SpVgg Niedersachsen Döhren SpVgg Döhren 14:30 PUSH

Im Mittelpunkt steht die eigene Leistung. „Dafür müssen wir mehr Aufwand betreiben als zuletzt, um unsere Tabellensituation zu verbessern. Das ist unser klares Ziel.“ Die Anforderungen formuliert Heldt deutlich: „Dafür brauchen wir eine geschlossene Mannschaftsleistung mit hoher Intensität, viel Einsatz und der nötigen Bereitschaft.“

Auch den Gegner schätzt er als anspruchsvoll ein: „Der Gegner wird uns alles abverlangen.“ Kleefeld kommt zudem mit Rückenwind aus dem 2:1-Erfolg bei der SG Blaues Wunder Hannover und tritt seit der Winterpause mit neuem Trainer an.

Die Zielsetzung bleibt dennoch klar: „Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und fahren nach Kleefeld, um dort die drei Punkte zu holen.“