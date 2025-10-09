Döhren peilt fünften Sieg in Folge an

Nach zwei Auswärtssiegen in Lehrte will die SpVgg Niedersachsen Döhren ihre Erfolgsserie am Sonntag an der Schützenallee fortsetzen. Gegner ist der TSV Bemerode, der nach einem Last-Minute-Sieg gegen Blaues Wunder Hannover mit breiter Brust anreist. Für Döhren geht es darum, Platz zwei in der Bezirksliga 2 Hannover zu festigen und den Anschluss an Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II zu halten.

„Wir sind definitiv gut vorbereitet auf den Gegner“, sagt Trainer Patrick Heldt. Nach einigen Ausfällen im Spiel bei 06 Lehrte kehrt ein Großteil des Kaders zurück. „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen. Natürlich fehlt wie immer mal jemand wegen Urlaub, Krankheit oder Verletzung, aber das tut dem Kader keinen Abbruch.“

Nach intensiven Wochen mit drei Spielen in neun Tagen stand zuletzt die Regeneration im Vordergrund, ehe die Mannschaft in dieser Woche wieder konzentriert trainierte. Heldt lobt die Entwicklung seines Teams: „Wir haben zuletzt zweimal gezeigt, dass wir solche engen Spiele für uns entscheiden können. Jetzt wollen wir auch zu Hause wieder nachlegen.“

Das Duell mit dem TSV Bemerode hat für Heldt auch eine persönliche Note. „Ramy Hundt kenne und schätze ich seit vielen Jahren. Er macht dort einen überragenden Job, die Mannschaft trägt klar seine Handschrift“, sagt der Döhrener Coach. Bemerode steht mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld und zeigte beim 3:2 gegen Blaues Wunder große Moral, als Paul Götting in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Nach der Partie gegen Bemerode hat die SpVgg ein spielfreies Wochenende – und möchte sich mit einem Erfolg in die Pause verabschieden. „Es wäre ein schöner Punkt, die drei Zähler bei uns an der Schützenallee zu lassen, um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen“, betont Heldt.

Sein Team hat aus den letzten vier Spielen die maximale Ausbeute von zwölf Punkten geholt und dabei immer wieder bewiesen, dass es sowohl spielerisch als auch mental stabil agiert. „Mit Qualität, Gier, Leidenschaft und der richtigen Einstellung wollen wir die Serie fortsetzen und die Punkte in Döhren behalten“, so Heldt.