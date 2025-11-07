– Foto: Marcel Eichholz

Döhren peilt den nächsten Heimsieg an Trainer Patrick Heldt warnt vor dem TuS Davenstedt, fordert aber klare Dominanz seiner Mannschaft Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SpVgg Döhren Davenstedt

Mit breiter Brust, aber ohne Überheblichkeit geht die SpVgg Niedersachsen Döhren in ihr Heimspiel gegen den TuS Davenstedt am Sonntag (14 Uhr). Nach dem 3:1-Erfolg in Altwarmbüchen steht das Team von Trainer Patrick Heldt mit 26 Punkten auf Rang drei der Tabelle und hat die vorderen Plätze weiter fest im Blick. „Wir wollen die drei Punkte in Döhren behalten, um weiterhin Anschluss an die oberen Top vier zu haben. Das ist das primäre Ziel“, betonte Heldt im Gespräch.

Personell sieht es bei den Döhrenern erneut solide aus. „Kadertechnisch ist es eigentlich wie die letzten Wochen auch und wie über die gesamte Hinrunde bisher: Wir haben adäquat Leute an Bord“, so Heldt. „Der ein oder andere fehlt immer – das kennst du mittlerweile, das ist so –, aber insgesamt können wir aus einem guten Kader schöpfen.“ Besonders erfreulich sei die Rückkehr von Florian Koch, der nach einer Gelbsperre wieder einsatzbereit ist. Heldt nannte ihn „unseren Top-Stürmer im Moment“, auf dessen Qualitäten die Mannschaft nicht verzichten möchte. Gleichzeitig warnt der Trainer vor Nachlässigkeit gegen den Tabellenzwölften. „Davenstedt ist weiter unten angesiedelt, aber wir wissen um ihre Stärken – und natürlich auch um ihre Schwächen“, erklärte Heldt. „Wir haben uns wie immer adäquat und gut vorbereitet, um den Gegner in unserer Manier bespielen zu können.“ Seine Mannschaft müsse allerdings die Grundlagen des Fußballs konsequent abrufen: „Einsatzbereitschaft, Intensität und Mentalität sind wieder gefordert. Danach kannst du dann auch Fußball spielen.“