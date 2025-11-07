Döhren peilt den nächsten Heimsieg an

Mit breiter Brust, aber ohne Überheblichkeit geht die SpVgg Niedersachsen Döhren in ihr Heimspiel gegen den TuS Davenstedt am Sonntag (14 Uhr). Nach dem 3:1-Erfolg in Altwarmbüchen steht das Team von Trainer Patrick Heldt mit 26 Punkten auf Rang drei der Tabelle und hat die vorderen Plätze weiter fest im Blick. „Wir wollen die drei Punkte in Döhren behalten, um weiterhin Anschluss an die oberen Top vier zu haben. Das ist das primäre Ziel“, betonte Heldt im Gespräch.
SpVgg Niedersachsen Döhren will mit Rückkehrer Florian Koch den Anschluss an die Spitze halten
Personell sieht es bei den Döhrenern erneut solide aus. „Kadertechnisch ist es eigentlich wie die letzten Wochen auch und wie über die gesamte Hinrunde bisher: Wir haben adäquat Leute an Bord“, so Heldt. „Der ein oder andere fehlt immer – das kennst du mittlerweile, das ist so –, aber insgesamt können wir aus einem guten Kader schöpfen.“ Besonders erfreulich sei die Rückkehr von Florian Koch, der nach einer Gelbsperre wieder einsatzbereit ist. Heldt nannte ihn „unseren Top-Stürmer im Moment“, auf dessen Qualitäten die Mannschaft nicht verzichten möchte.
Gleichzeitig warnt der Trainer vor Nachlässigkeit gegen den Tabellenzwölften. „Davenstedt ist weiter unten angesiedelt, aber wir wissen um ihre Stärken – und natürlich auch um ihre Schwächen“, erklärte Heldt. „Wir haben uns wie immer adäquat und gut vorbereitet, um den Gegner in unserer Manier bespielen zu können.“ Seine Mannschaft müsse allerdings die Grundlagen des Fußballs konsequent abrufen: „Einsatzbereitschaft, Intensität und Mentalität sind wieder gefordert. Danach kannst du dann auch Fußball spielen.“
Heldt betont dabei, dass die Einstellung über das Ergebnis entscheidet: „Wenn die Jungs die Grundtugenden auf den Platz bringen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten können.“ Nach dem jüngsten Auswärtssieg wolle man nun „die gute Form bestätigen“ und sich in der Spitzengruppe festsetzen.
Trotz des sportlichen Drucks blickt der Döhrener Coach mit Vorfreude auf die Begegnung. „Ich kenne in Davenstedt viele Spieler und auch Leute drumherum, auf die ich mich freue, sie mal wiederzusehen“, sagte Heldt. „Das kommt ja meist nur ein- bis zweimal im Jahr vor, wenn man sich gegenübersteht. Ich empfinde das immer als sehr angenehm.“
Insgesamt zeigt sich der Trainer optimistisch und zufrieden mit der Entwicklung seines Teams: „Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Was wir uns Woche für Woche erarbeiten, wollen wir natürlich am Sonntag wieder in drei Punkte ummünzen.“ Seine Mannschaft sei gut vorbereitet, die Stimmung stimme – und die Zielsetzung ist klar: Döhren will den Aufwärtstrend fortsetzen und sich weiter oben festbeißen.