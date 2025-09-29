Döhren mit deutlichem Heimsieg zurück in der Spitzengruppe

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat ihre starke Form der letzten Wochen eindrucksvoll bestätigt. Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II schob sich das Team von Trainer Patrick Heldt am 9. Spieltag auf Platz vier der Bezirksliga 2 Hannover – punktgleich mit dem Tabellendritten SG 74 Hannover.

Bereits früh stellte Döhren die Weichen auf Sieg: Florian Koch erzielte nach einem Fehler der Gäste-Abwehr das 1:0 (8.) und legte per Kopf nach einer kurz ausgeführten Ecke das 2:0 nach (22.). Die Gäste, die mit einer Fünferkette begannen und im Spielverlauf mehrfach taktisch umstellten, fanden kaum ins Spiel. Döhren setzte den Gegner früh unter Druck, gewann die wichtigen zweiten Bälle und ließ kaum Umschaltmomente zu.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Döhren dominant. Florian Koch krönte seine Leistung mit dem dritten Treffer (74.), ehe Kapitän Philip Wagner per Kopf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld den 4:0-Endstand besorgte (79.). Trainer Heldt hätte sich sogar noch ein, zwei weitere Tore vorstellen können, verzichtete aber auf jede Spur von Überheblichkeit: „Das will ich nicht vermessen klingen lassen – aber es war ein verdient hoher Sieg.“

„Wir haben gut Druck gemacht, die Räume belaufen, das Spieltempo hochgehalten – ein insgesamt guter Auftritt meiner Mannschaft“, resümierte Heldt. Besonders erfreulich: Die Defensive stand stabil, Keeper Marco Schubring musste lediglich einmal ernsthaft eingreifen – und parierte stark.

Auch personell zeigte sich Döhren wieder variabel und ausgewogen: Fünf frische Kräfte wurden im Laufe des Spiels eingewechselt, ohne dass der Rhythmus verloren ging. Heldt sprach von einer guten Trainingswoche im Vorfeld – und die mündete nun in den bislang höchsten Saisonsieg.

Döhren in Lauerstellung auf Rang vier

Mit nun 16 Punkten aus neun Spielen liegt die SpVgg voll auf Kurs. Der Rückstand auf Tabellenführer Ramlingen/Ehlershausen II beträgt sechs Punkte, auf den Relegationsrang zwei nur einen Zähler. Die Mannschaft wirkt stabil, spielfreudig und in der Breite konkurrenzfähig – die Rückschläge aus Burgdorf und gegen Ramlingen scheinen verarbeitet.

Am kommenden Spieltag wartet mit dem FC Lehrte ein weiteres Team aus dem oberen Tabellendrittel. Beste Voraussetzungen also für das nächste Spitzenspiel – und für Döhren die Chance, sich endgültig im Aufstiegsrennen zu etablieren.

SpVgg Niedersachsen Döhren – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 4:0

SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Jörn Hofmeister, Till Fassauer, Philip Wagner, Anthony Bleteh Doe (70. Lennart Güthoff), Dodzi Julio Kotchi (83. Christopher Wollny), Adrian-Benedict Stammer (57. Till Wittmann), Louis Bennett Liebold, Benedict Thomassek, Illia Povalii (78. Marlon Lee Winter), Florian Koch (83. Damian Desmon Post) - Trainer: Patrick Heldt

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz, Arne Anders (77. Helge Heider), Nick Seegers, Kai Henneke, Fynn Bartholomäus, Philipp Finkendey (46. Adrian Shalaj), Luca Sander (70. Mustafa Aggümüs), Louis Chinonso Jiwuaka, Julian Bödeker (46. Eser Arif Bucak), Aaron Köhnlein (46. Pedram Mirsanei), Timon Kian Assassi - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Svenja Schwörer (Kirchdorf am Deister)

Tore: 1:0 Florian Koch (8.), 2:0 Florian Koch (22.), 3:0 Florian Koch (74.), 4:0 Philip Wagner (79.)