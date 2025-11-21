Döhren mit breiter Brust – Anderten mit Respekt und klarer Haltung

Die Sportfreunde Anderten stehen vor einem anspruchsvollen Heimspiel gegen die formstarke SpVgg Niedersachsen Döhren. Trainer Tobias Faust zieht vor dem Duell ein sachliches, aber selbstkritisches Zwischenfazit zur abgeschlossenen Hinrunde. „Wenn man ein Fazit ziehen müsste, zur Hinrunde, dann fällt das Fazit mit OK aus.“

Mit 20 Punkten steht Anderten über dem Strich, doch Faust mahnt: „Natürlich müssen wir nach unten schauen. Es geht schnell, dass man wieder in diesen Strudel reinkommt.“ Der schwere Spielplan unterstreicht seine Warnung. Nach dem Duell mit Döhren warten die Tabellenführer aus Ramlingen und anschließend der TSV Stelingen. „Da haben wir wieder die Mannschaften von oben.“

Aus seiner Sicht hat das Team Punkte verschenkt: „Es gab Spiele, die wir unentschieden gespielt oder verloren haben, wo wir mehr hätten einfahren können.“ Dennoch sieht Faust eine klare Entwicklung: „Wenn man den Saisonstart sieht, den wir hatten, haben wir uns definitiv gesteigert und sind in der Liga völlig angekommen.“

Faust: „Wir wollen uns nicht verstecken“

Trotz der anspruchsvollen Gegner bleibt Faust kämpferisch: „Wir wollen uns in den Spielen nicht verstecken. Wir wollen selber mitspielen und Torchancen erarbeiten.“ Der Coach fordert ein mutiges Auftreten, besonders im Heimspiel: „Wir wollen das Heft selber in die Hand nehmen. Wir spielen zu Hause. Von daher können wir auch selbstbewusst auftreten.“

Zur Qualität des Gegners äußert er sich respektvoll: „Patrick Heldt hat da eine gute Mannschaft, die den Kontakt nach oben hält, die es sehr gut macht – mit dem Ball und gegen den Ball.“ Aber Faust formuliert auch einen klaren Anspruch: „Am Ende des Tages wollen wir natürlich was Zählbares mitnehmen.“

Die Vorbereitung sei entscheidend: „Wir müssen uns gut vorbereiten. Das werden wir machen und freuen uns dann am Wochenende auf Döhren.“

„Ein heißer Tanz“ – Patrick Heldt reist mit maximalem Selbstvertrauen an

Auf der anderen Seite reist die SpVgg Niedersachsen Döhren in Topform an. Trainer Patrick Heldt beschreibt die Ausgangslage unmissverständlich: „Wir fahren nach unserer Serie von acht Spielen mit sieben Siegen und einem Unentschieden natürlich mit breiter Brust nach Anderten.“ Das ergibt 22 Punkte aus den letzten 24 möglichen – eine Bilanz, die in der Liga herausragt.

Heldt sieht den Gegner als gereift: „Uns wird ein Gegner erwarten, der zuletzt viel besser in der Liga angekommen ist als noch am Anfang der Saison.“ Das Duell bewertet er als hochintensiv: „Das wird ein heißer Tanz!“

Vorbereitung auf Kunstrasen – „Vielleicht ein kleiner Vorteil für Anderten“

Da das Spiel auf Kunstrasen stattfinden wird, sieht Heldt eine minimale Tendenz zugunsten des Gastgebers: „Vielleicht für Anderten ein kleiner Vorteil.“ Gleichzeitig betont er die Anpassungsfähigkeit seines Teams: „Wir haben unsere Trainingseinheiten auf Kunstrasen abgewickelt, um uns bestmöglich auf dieses Spiel einzustellen.“

Der Plan ist eindeutig: „Wir werden klar auf Sieg spielen und müssen uns definitiv nicht verstecken.“ Man kenne die Stärken der Sportfreunde, aber auch deren Schwachstellen: „Das wollen wir am Sonntag wieder auf den Platz kriegen.“

„Freue mich auf meinen Kollegen Tobi Faust“ – Heldt über das Duell auf Augenhöhe

Heldt schaut mit sportlicher Wertschätzung auf das Aufeinandertreffen: „Ich freue mich wie immer auf das Spiel und gehe davon aus, dass es für Zuschauer ein schönes Spiel wird.“

Besonders freut er sich auf die Begegnung mit seinem Gegenüber: „Auch meinen Trainerkollegen Tobi Faust zu treffen – ein sehr umgänglicher Trainer, den ich gerne sehe.“

Kaderprobleme gibt es kaum: „Kadertechnisch habe ich fast alles an Bord. Die üblichen Ausfälle hat man immer, aber das hat uns in dieser Saison nie wehgetan.“

Ausblick: Ein Spiel mit Signalwirkung

Für Anderten ist die Partie ein Test gegen ein Spitzenteam, für Döhren die Chance, die Verfolger weiter auf Distanz zu halten. Beide Trainer erwarten ein intensives Duell – und beide treten mit klarem Selbstverständnis an: Faust: „Wir wollen selbstbewusst auftreten und etwas holen.“Heldt: „Wir werden auf Sieg spielen und unsere Serie ausbauen.“

Am Sonntag entscheidet sich, ob Döhren seine beeindruckende Erfolgsserie fortsetzt – oder ob Anderten die Überraschung gelingt.