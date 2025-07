Döhren komplettiert Sommertransfer

Die SpvGG Niedersachsen Döhren hat in den vergangenen Wochen ihre Transferaktivitäten für die neue Spielzeit abgeschlossen und dabei auf einen ausgewogenen Mix aus Talenten aus den eigenen Reihen und erfahrenen Spielern gesetzt. Mit vier weiteren Neuzugängen rundet der Verein seine Personalplanungen ab und setzt dabei konsequent auf Entwicklungspotenzial und Identifikation mit dem Klub.

Mit Samuel Eberhardt schafft ein weiteres Nachwuchstalent den Sprung in die erste Mannschaft. Der Innenverteidiger, der seit 14 Jahren im Verein aktiv ist, überzeugte in der Vorbereitung durch hohe Einsatzbereitschaft und defensive Stabilität. Der 18-Jährige bringt neben einem starken Zweikampfverhalten auch eine ruhige Ausstrahlung mit, die ihm auf dem Platz zugutekommt.

Aus der U23 ins Zentrum: Jari Heino erhält die Chance

Auch Jari Heino wurde aus dem eigenen Unterbau in den Bezirksligakader befördert. Der zentrale Mittelfeldspieler überzeugte in der U23 durch Übersicht, Ballsicherheit und taktisches Verständnis. Eine Verletzung bremste den 21-Jährigen zuletzt, der Verein setzt dennoch großes Vertrauen in seine Entwicklung. Heino bringt bereits Erfolge aus der Jugend mit, darunter der Bezirksliga-Aufstieg mit der B-Jugend.