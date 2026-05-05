Döhren fordert den Tabellenzweiten SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II. Trainer Patrick Heldt fordert eine erneute Leistungssteigerung – und mehr Effizienz im letzten Drittel.

Trainer Patrick Heldt sieht trotz angespannter Personalsituation Möglichkeiten: „Die Lage bleibt angespannt. Wir bekommen aber Unterstützung aus unseren anderen Mannschaften, sodass wir mit einem guten und breiten Kader anreisen und dort auch etwas mitnehmen wollen.“

Die SpVgg Niedersachsen Döhren steht im Nachholspiel vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Beim Tabellenzweiten SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II will die Mannschaft nach der Niederlage in Kleefeld wieder punkten – und dabei an die zuletzt verbesserte Leistung anknüpfen.

Nach dem 0:1 in Kleefeld richtet sich der Blick vor allem auf die eigene Leistung. „Nach der deutlich verbesserten Leistung zuletzt erwarte ich das auch morgen von meiner Mannschaft“, sagte Heldt. Entscheidend seien dabei grundlegende Faktoren: „Es wird wieder um Intensität, Gier, Wille und Bereitschaft gehen. Das müssen wir auf den Platz bringen.“

Gleichzeitig warnt Heldt vor der Qualität des Gegners: „Uns erwartet ein Gegner, der aktuell eine starke Serie spielt. Die tabellarische Situation unterstreicht diese Einschätzung – Ramlingen/Ehlershausen steht mit 59 Punkten auf Rang zwei. Uns wird dort alles abverlangt werden, denn sie stehen nicht umsonst auf Platz zwei.“

Für Döhren wird es vor allem auf die Effizienz ankommen. „Für uns wird entscheidend sein, im letzten Drittel zielstrebiger und durchschlagskräftiger zu agieren“, betonte Heldt. Gleichzeitig fordert er defensive Stabilität: „Wir brauchen ein sehr gutes Defensivverhalten gegen eine Mannschaft, die vorne schnell und qualitativ stark besetzt ist.“

Trotz der Ausgangslage reist Döhren selbstbewusst an: „Wir fahren mit breiter Brust und erhobenem Kopf nach Ramlingen und wollen dem Gegner alles abverlangen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen.“