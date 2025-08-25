Döhren dreht die Partie nach frühem Rückstand

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat ihr Heimspiel gegen den TuS Garbsen mit 3:1 (2:1) gewonnen und sich damit in der Bezirksliga in die obere Tabellenhälfte geschoben. Für Garbsen hingegen war die Niederlage eine Enttäuschung, zumal die Gäste gut ins Spiel gestartet waren.

Fehler im Aufbau luden Döhren zu Chancen ein und so schlug die SpVgg doppelt zu: Philip Wagner traf in der 23. Minute nach einer Ecke zum Ausgleich, nur zwei Minuten später vollendete Mano Stadtler einen schnellen Angriff zur 2:1-Führung. „Wir haben dann innerhalb von zwei Minuten zwei Gegentore kassiert – das war eine bittere Pille“, erklärte Tomaschewski.

Bereits nach acht Minuten brachte Manuel-Jose Varela die Gäste in Führung. Trainer Daniel Tomaschewski zeigte sich anfangs zufrieden: „Wir haben sehr gut angefangen, haben zielstrebig nach vorne gespielt, gut wegverteidigt und haben dann letztendlich auch verdient 1:0 geführt.“ Doch anstatt auf dem Vorsprung aufzubauen, verloren seine Spieler den Rhythmus. „Dann haben wir merkwürdigerweise das Fußballspielen eingestellt, waren unsicher und haben irgendwo den Faden verloren komplett.“

Heldt: „Das war für uns der perfekte Moment“

Döhrens Trainer Patrick Heldt sah in diesen Minuten den Schlüssel zum Erfolg. „Natürlich super, zwei Tore innerhalb von zwei Minuten, das war für uns der perfekte Moment. Wir sind dann mit dem Ergebnis auch in die Halbzeit gegangen.“ Seine Mannschaft habe zuvor schon gute Ansätze gezeigt: „Meine Jungs sind gut ins Spiel gekommen, wir hatten gute Ball- und Passstaffetten. Insgesamt war es ein intensives Spiel, auf einem adäquaten Niveau.“

Die zweite Hälfte war geprägt von viel Einsatz und Zweikämpfen. „Es war phasenweise recht zäh, mehr Kampf als Ballspiel“, bilanzierte Heldt. Auch Garbsen steigerte sich wieder, wie Tomaschewski betonte: „Wir waren ein Tickchen besser, ohne jetzt zwingend alles zu machen. Wir hätten vielleicht noch das ein oder andere Tor erzielen können.“ Tatsächlich setzten die Gäste einige Nadelstiche, klare Chancen blieben jedoch Mangelware.

Kurz vor Schluss sorgte dann der eingewechselte Christopher Wollny für die Entscheidung. Nach einem Angriff über die rechte Seite traf er in der 85. Minute zum 3:1. Tomaschewski: „Das dritte Tor ist gefallen, weil wir aufgemacht haben. Irgendwo haben wir viel investiert und nichts bekommen.“

Verdienter Erfolg für Döhren

Für Heldt war das Endergebnis leistungsgerecht: „Ich persönlich würde sagen, schon ein verdienter Sieg für uns, aber ein hartes Stück Arbeit. Beide Mannschaften haben nichts abgeschenkt. Es war ein enges Ding, phasenweise sehr ausgeglichen. Kompliment an meine Mannschaft, die das hervorragend umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben.“

Während Döhren mit sieben Punkten nun auf Rang fünf vorrückt, liegt Garbsen nach vier Spielen mit fünf Zählern im Mittelfeld. Für Tomaschewski bleibt die Erkenntnis, dass Einsatz und Moral gestimmt haben: „Die Jungs haben alles gegeben, aber wir müssen das am Sonntag gegen Ramlingen wieder wegmachen, was wir heute liegen gelassen haben.“