Döhren dominiert, Lehrte zerlegt sich selbst 4:0-Heimsieg – Heldt zufrieden, Spiegel spricht von „Absteiger-Auftritt“ von red · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gewinnt klar mit 4:0 gegen den SV 06 Lehrte. Während Patrick Heldt einen verdienten Erfolg sieht, übt Dennis Spiegel scharfe Kritik an seiner Mannschaft.

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat ihre Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt – und dabei auch von einem Gegner profitiert, der sich selbst hinterfragte. Beim 4:0 gegen den SV 06 Lehrte zeigte sich vor allem nach der Pause ein Klassenunterschied. „Das von uns erwartete Spiel gegen einen Gegner, der auch Fußball spielen will“, sagte Döhrens Trainer Patrick Heldt, dessen Mannschaft früh in Führung ging: „Wir sind gut reingekommen und sind gleich zu Beginn durch einen berechtigten Foulelfmeter durch Illia Povalii in Führung gegangen.“

Doch trotz des frühen 1:0 blieb das Spiel zunächst offen. „Wir haben es dann aber versäumt, weiter intensiv nach vorne zu spielen“, erklärte Heldt. Lehrte hätte sogar ausgleichen können: „Nach einem Einwurf hatten wir sogar ein bisschen Glück . Sonst hätte es auch 1:1 stehen können.“ Mit Wiederanpfiff änderte sich das Bild grundlegend. „Wir sind dann mit deutlich mehr Schwung, Elan und Bereitschaft aus der Kabine gekommen“, sagte Heldt. Das 2:0 durch Mano Stadtler (55.) brachte die Entscheidung: „Danach war bei Lehrte ein bisschen der Stecker gezogen.“