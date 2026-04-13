Döhren dominiert, Lehrte zerlegt sich selbst

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gewinnt klar mit 4:0 gegen den SV 06 Lehrte. Während Patrick Heldt einen verdienten Erfolg sieht, übt Dennis Spiegel scharfe Kritik an seiner Mannschaft.
Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat ihre Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt – und dabei auch von einem Gegner profitiert, der sich selbst hinterfragte. Beim 4:0 gegen den SV 06 Lehrte zeigte sich vor allem nach der Pause ein Klassenunterschied.
„Das von uns erwartete Spiel gegen einen Gegner, der auch Fußball spielen will“, sagte Döhrens Trainer Patrick Heldt, dessen Mannschaft früh in Führung ging: „Wir sind gut reingekommen und sind gleich zu Beginn durch einen berechtigten Foulelfmeter durch Illia Povalii in Führung gegangen.“
Doch trotz des frühen 1:0 blieb das Spiel zunächst offen. „Wir haben es dann aber versäumt, weiter intensiv nach vorne zu spielen“, erklärte Heldt. Lehrte hätte sogar ausgleichen können: „Nach einem Einwurf hatten wir sogar ein bisschen Glück . Sonst hätte es auch 1:1 stehen können.“
Mit Wiederanpfiff änderte sich das Bild grundlegend. „Wir sind dann mit deutlich mehr Schwung, Elan und Bereitschaft aus der Kabine gekommen“, sagte Heldt. Das 2:0 durch Mano Stadtler (55.) brachte die Entscheidung: „Danach war bei Lehrte ein bisschen der Stecker gezogen.“
Auf der Gegenseite fand Lehrtes Trainer Dennis Spiegel deutliche Worte: „Eine absolut verdiente Niederlage. Wirklich sehr enttäuschend, der Auftritt meiner Mannschaft. So präsentiert sich ein Absteiger, eine Mannschaft, die nichts in der Bezirksliga zu suchen hat.“
Spiegel sah die Ursachen nicht nur im Spiel selbst: „Es kamen viele Faktoren zusammen: Unpünktlichkeit zum Treffen, fehlender Fokus vor dem Spiel.“ Zwar habe seine Mannschaft zwischenzeitlich Zugriff gefunden, doch eine vergebene Großchance blieb folgenreich: „Wenn wir da das 1:1 machen, sieht es vielleicht anders aus.“
Nach der Pause sei seine Mannschaft überfordert gewesen: „Döhren kommt aus der Halbzeit brutal aggressiv raus, hat uns keine Luft gelassen. Wir konnten uns spielerisch nicht lösen.“ Das Ergebnis fiel aus seiner Sicht sogar noch glimpflich aus: „Am Ende können wir froh sein, dass es nur 4:0 ausgegangen ist.“
Entsprechend klar fiel sein Ausblick aus: „Aktuell planen wir eher für die Kreisliga. Es wird personelle Konsequenzen geben, weil ich so ein Auftreten nicht akzeptiere.“
Heldt hingegen zog ein positives Fazit: „Am Ende ein hochverdienter Heimsieg, vielleicht auch in der Höhe.“
Döhren sammelt weiter Punkte im Rennen um die oberen Plätze, Lehrte hingegen bleibt am Tabellenende – und ringt nicht nur mit den Gegnern, sondern auch mit sich selbst.
SpVgg Niedersachsen Döhren – SV 06 Lehrte 4:0
SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber, Philip Wagner (79. Dominik Luths), Anthony Bleteh Doe (62. Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva), Tim Prietzel, Mano Stadtler (75. Till Wittmann), Christopher Wollny (71. Damian Desmon Post), Patrick Olbrich, Benedict Thomassek (71. Marlon Lee Winter), Illia Povalii - Trainer: Patrick Heldt
SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Lamin Daffeh (46. Minh Le), Jared Derksen (60. Anton Welke), Dmitry Chistov (69. Justin Bedrunka), Pascal Reinke (62. Venhar Zeneli), Jamin-Tafil Kosuta, Louie Sanyang, Martin Millatz, Abdul Mannan Gyamfi Edusei (69. Aaron Köhnlein), Saiku Kamara, Joshua Osteroth - Trainer: Dennis Spiegel
Schiedsrichter: Konrad Einhorn
Tore: 1:0 Illia Povalii (6.), 2:0 Mano Stadtler (55.), 3:0 Mano Stadtler (67.), 4:0 Illia Povalii (77.)