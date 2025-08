Döhren bereit für Saisonauftakt gegen Anderten

Am Samstag um 17:30 Uhr startet die Spvgg Niedersachsen Döhren mit einem Heimspiel gegen den SV Sportfreunde Anderten in die neue Bezirksligasaison. Cheftrainer Patrick Heldt sieht seine Mannschaft gut gerüstet: „Wir können kadertechnisch mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Natürlich fehlen hier und da ein, zwei Spieler – aber das ist völlig normal.“

Mit Blick auf den Gegner zeigt sich der Trainer jedoch wachsam. „Anderten ist ein starker Aufsteiger, der sehr aggressiv Fußball spielt und einige wirklich gute Kicker in seinen Reihen hat.“ Der jüngste Erfolg im Bezirkspokal, ein 2:1-Sieg über Landesligist Mühlenfeld, sei ein weiterer Beleg für die Qualität des Gegners. „Die musst du auch erst einmal schlagen“, so Heldt.

Die neue Regelung, mehr als sieben Spieler auf der Bank zuzulassen, bewertet Heldt als potenziellen Vorteil: „Du kannst theoretisch elf Spieler auf die Bank setzen, was dir mehr Optionen bietet – auch wenn es bei fünf Wechseln nicht leicht ist, alle unterzubringen.“

Trotzdem geht die Spvgg ambitioniert in den Auftakt: „Ein Heimspiel ist immer etwas Besonderes. Wir wollen die drei Punkte in Döhren behalten.“ Für Heldt zählt jedoch nicht nur die erste Partie: „Wichtig ist, dass wir gut in die Saison starten – nicht nur mit dem ersten Spiel, sondern über die ersten drei, vier, fünf Spieltage hinweg.“

Mit einem eingespielten Kader und einer intensiven Vorbereitung im Rücken sieht Heldt sein Team gewappnet für die Aufgabe. „Wir wollen das Spiel aus unserer Sicht positiv gestalten. Klar ist aber auch: Du musst Anderten erst einmal bespielen.“