Döhren beendet Negativserie in Davenstedt

– Foto: Lorena Pietler

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gewinnt beim TuS Davenstedt mit 2:1 und beendet damit ihre Niederlagenserie. Zwei Treffer innerhalb weniger Minuten entscheiden die Partie früh.

Entscheidend war eine starke Phase Mitte der ersten Halbzeit. Zunächst brachte Till Wittmann die Gäste in der 34. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Lasse Dettmer auf 2:0.

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat nach zuletzt schwierigen Wochen wieder einen Sieg eingefahren. Beim TuS Davenstedt setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und verbesserte sich damit auf 48 Punkte.

Der TuS Davenstedt fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort. Fabian Pietler verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 1:2 und hielt die Partie damit offen.

Weitere Treffer fielen nach dem Seitenwechsel nicht mehr. So brachte Döhren den knappen Vorsprung über die Zeit und beendete damit die zuletzt anhaltende Niederlagenserie.

Während Döhren mit dem Auswärtssieg den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld hält, bleibt Davenstedt nach der zwölften Saisonniederlage weiter im unteren Mittelfeld der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

TuS Davenstedt – SpVgg Niedersachsen Döhren 1:2

TuS Davenstedt: Fabian Pietler - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

SpVgg Niedersachsen Döhren: Lasse Dettmer, Till Wittmann - Trainer: Patrick Heldt

Schiedsrichter: Mathias Michael Becker

Tore: 0:1 Till Wittmann (34.), 0:2 Lasse Dettmer (36.), 1:2 Fabian Pietler (45.+1)