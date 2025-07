Döhren baut weiter am Kader

Mit Lasse Dettmer kommt ein junger Linksverteidiger aus der U19 des VfL Eintracht Hannover. Der 18-Jährige beschreibt sich selbst als diszipliniert, verlässlich und humorvoll. In Döhren trifft er auf ein bekanntes Gesicht: Kein Geringerer als Kapitän Philip Wagner war einst sein Jugendtrainer – nun soll Dettmer unter dessen Führung weiter reifen. Er bringt laut eigener Aussage „100 % Leidenschaft für Team und Verein“ mit. Die Verantwortlichen versprechen sich vom Neuzugang eine gute Entwicklung auf einer Position, die oft unterschätzt wird, aber in modernen Spielsystemen eine zentrale Rolle einnimmt.

Adrian (Addi): Offensivspieler mit Wucht – und Wartezeit

Adrian, der bereits im Winter vom TSV Luthe an die Schützenallee wechselte, wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für die Döhrener. Eine Knieverletzung verhinderte bislang den geplanten Einsatz. Nun soll der 22-Jährige zur neuen Saison voll angreifen. In der Offensive ist er flexibel einsetzbar – sowohl über die Flügel als auch in der Spitze. Mit Erfolgen wie dem Triple-Gewinn in der C-Jugend und einem Double in der A-Jugend bringt Adrian Siegermentalität mit. Er selbst verspricht „spektakuläre“ Auftritte – sportlich und im Auftreten ein Spieler mit Ausstrahlung.