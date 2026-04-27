Döge-Gala hievt Oelsnitz punktgleich mit Schöneck an die Spitze

– Foto: Johannes Schmidt

Die Sachsenklasse West erlebt am 23. Spieltag eine Zäsur an der Tabellenspitze. Während der bisherige Souverän aus Schöneck gegen Marienberg erneut Punkte liegen ließ, nutzte der SV Merkur 06 Oelsnitz die Gunst der Stunde in einem nervenaufreibenden Krimi gegen das Tabellenschlusslicht. Damit ist das Polster des Spitzenreiters komplett aufgebraucht. Auch im Kampf um den Klassenerhalt gab es deutliche Signale, da Meerane und Irfersgrün wichtige Siege feierten, während die Situation für den Oelsnitzer FC und die Chemnitzer Reserve immer auswegloser erscheint.

Der Spitzenreiter aus Schöneck wirkt zunehmend verwundbar. Vor 50 Zuschauern kam der Aufsteiger gegen den FSV Motor Marienberg nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei begann die Partie nach Plan, als Alexander Morosow bereits in der 12. Minute die Führung erzielte. Was folgte, war eine turbulente Schlussphase der ersten Halbzeit. Binnen weniger Sekunden überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst glich Justin Reuter in der 38. Minute für die Marienberger aus, doch fast im Gegenzug brachte Konrad Lippmann Schöneck in derselben Spielminute erneut in Front. Die Gäste bewiesen jedoch Nehmerqualitäten, und Rick Bauer markierte in der 45. Minute den Endstand. In der zweiten Hälfte gelang es Schöneck nicht mehr, den Riegel der Marienberger zu knacken. Mit 46 Punkten bleibt Schöneck zwar Erster, doch die Konkurrenz ist nun offiziell gleichgezogen.

In einer torreichen Begegnung behielt der BSC Freiberg die Oberhand und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. Die Freiberger, angeführt von Spielertrainer Rico Thomas, bewiesen nach dem Sieg der Vorwoche erneut enorme Moral. Lucas René Hanitsch brachte die Hausherren in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, als Janosch Jaszter in der 55. Minute für den Oberlungwitzer SV ausglich. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, da Lukas Böhme in der 57. Minute die prompte Antwort parat hatte. Zwar kam Oberlungwitz durch Dominik Seifert in der 67. Minute noch einmal zurück, doch Julius Christopher Otto krönte die Freiberger Leistung in der 81. Minute mit dem Siegtreffer zum 3:2. Für Oberlungwitz ist dies ein herber Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. ---

Eine Machtdemonstration bekamen die 85 Zuschauer in Annaberg zu sehen. Der VfB Annaberg 09 überrollte den SV Eiche Reichenbrand förmlich mit 5:0. Den Grundstein für den Kantersieg legte Moritz Michael Lang in der 27. Minute. Nach der Pause brachen bei den Gästen aus Reichenbrand alle Dämme. Devon Klitzke erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, ehe Richie Schulze mit einem Doppelschlag in der 55. Minute und 79. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Aaron Küttner in der 82. Minute. Während Annaberg durch diesen Erfolg auf den sechsten Rang vorrückt, rutscht Reichenbrand tiefer in die Krise und belegt nun den zehnten Platz. ---

Der ESV Lokomotive Zwickau hat den Anschluss an das absolute Spitzenduo leicht aus den Augen verloren. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Mülsen reichte es nur zu einem 1:1. Dabei schien die Lokomotive früh auf Kurs zu sein, als Torjäger Oliver Voltz seine beeindruckende Form unterstrich und in der 11. Minute zur Führung traf. Zwickau versäumte es jedoch, das zweite Tor nachzulegen, was sich noch vor der Pause rächte. Michael Herbst erzielte in der 41. Minute den Ausgleich für Blau-Gelb Mülsen. Mit 43 Punkten bleibt Zwickau Dritter, während Mülsen einen wichtigen Zähler für den Klassenerhalt entführt. ---

Lichtenstein rehabilitierte sich für die jüngste Niederlage und bezwang den FC Stollberg mit 3:1. Paul Kriedemann brachte die Heimelf in der 26. Minute in Führung, was der Mannschaft die nötige Sicherheit verlieh. Stollberg kam zwar durch Michael Neubert in der 63. Minute zum Ausgleich, doch der SSV Fortschritt legte noch einen Schlusssprint hin. Josias Günnel stellte in der 75. Minute die Weichen auf Sieg, ehe der eingewechselte Tom Ebersbach in der 85. Minute den Deckel auf die Partie machte. Lichtenstein schiebt sich damit in das dicht gedrängte Mittelfeld auf Platz acht, Stollberg rangiert unmittelbar dahinter auf Rang neun. ---

In Irfersgrün wächst der Glaube an das Unmögliche. Der Tabellenvierzehnte feierte gegen den SC Syrau einen enorm wichtigen 2:1-Heimsieg. Vor 111 Zuschauern legten die Gastgeber eine furiose erste Halbzeit hin. Franz Gündel in der 16. Minute und David Landmesser in der 27. Minute sorgten für eine schnelle Zwei-Tore-Führung. Syrau kam nach dem Wechsel durch Tobias John in der 57. Minute zwar noch einmal heran, doch mit Leidenschaft und Kampfgeist verteidigte der BSV den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Irfersgrün verbessert sein Konto auf 18 Punkte und hält den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen. ---

Für den Oelsnitzer FC wird die Luft in der Sachsenklasse West immer dünner. Im Kellerduell gegen den Meeraner Sportverein gab es für den Aufsteiger beim 0:4 nichts zu holen. Fabian Erler eröffnete in der 14. Minute den Reigen, und Christoph Otto sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubte der eingewechselte Joe Müller das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 77. Minute und der zweiten Minute der Nachspielzeit in die Höhe. Meerane verschafft sich durch diesen Auswärtssieg Luft, während der Oelsnitzer FC mit elf Punkten auf dem vorletzten Rang verharrt. ---

Es war die Toni-Döge-Show im Elstertalstadion. Der Tabellenzweite tat sich gegen das Schlusslicht aus Chemnitz erstaunlich schwer und lag zweimal auf dem Boden, ehe Döge das Spiel im Alleingang drehte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte er Oelsnitz in der 54. Minute in Führung. Doch die Chemnitzer Reserve bewies Moral: Lenny Pechmann glich in der 68. Minute aus. Als Döge in der 81. Minute erneut traf, schien der Sieg nah, doch Pechmann antwortete postwendend in der 85. Minute mit dem 2:2. In einer dramatischen Schlussphase war es erneut Toni Döge, der in der 89. Minute seinen Hattrick perfekt machte und die Zuschauer in Ekstase versetzte. Durch diesen 3:2-Erfolg zieht Merkur Oelsnitz punktgleich mit dem VfB Schöneck an die Spitze der Tabelle.

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