Docter und Eucken drehen das Spiel

Alles begann nach neun langen Jahren Funkstille mit einem Kaltstart: Ecke Nordhorn, Kopfball Selishta, 0:1 nach zwei Minuten. Die Blau-Weißen aus Papenburg schauten sich kurz verwundert an, als hätte jemand heimlich das Drehbuch vertauscht. Doch wer die Papenburger kennt, weiß: einmal wachgerüttelt, geht’s los.

Und so kam es: Docter mit dem Kopf (18.), Eucken mit dem Kopf (38.), zweimal „Tor aus der Kopfballschule“ und plötzlich stand es 2:1. Der Papenburger Anhang frohlockte, während Nordhorns Trainer Hemlein unermüdlich Anweisungen über den Platz brüllte. Ob sie alle ankamen, bleibt ein Geheimnis.

Die zweite Halbzeit? Ein Abziehbild des Papenburger Willens. Chancen hüben wie drüben, aber die Blau-Weißen giftiger, galliger, einfach präsenter. Nordhorn mühte sich, stolperte aber in Abseitsfallen und über eigene Beine. „Schmutz und Flecken – Leomi reinigt alle Ecken“, schallte es bei jeder Standardsituation durchs Stadion und verlieh der Partie ganz nebenbei das Flair einer Waschmittelmesse.