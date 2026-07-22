Doch um 19:15! SG Elmenhorst startet bei Bargfeld in den Kreispokal Der Verbandsligist Süd gastiert am Mittwochabend in der 1. Runde des Kreispokals Stormarn beim Kreisligisten SV Bargfeld. von Isaija Zecevic · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Die SG Elmenhorst will in Bargfeld den Einzug in die zweite Pokalrunde perfekt machen – und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. – Foto: IMAGO IMAGES

Update: Das Spiel fängt nun doch um 19:15 (statt 19:30) an.

Für die SG Elmenhorst beginnt am Mittwochabend die Pflichtspielsaison. Der Verbandsligist Süd tritt in der 1. Runde des Kreispokals Stormarn beim Kreisligisten SV Bargfeld an. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Auf dem Papier reist die SG Elmenhorst als Favorit an, dennoch will das Team die Aufgabe beim klassentieferen Gegner konzentriert angehen. Gerade in den ersten Pokalrunden kommt es immer wieder zu Überraschungen, weshalb der Verbandsligist einen seriösen Auftritt hinlegen muss, um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.