„Doch überraschend“: WSV Unterammergau kommt erst spät in Schwung und fordert SG Antdorf/Iffeldorf

Und tatsächlich: In einem vogelwilden Kreisklassenfinale verspielten die Antdorfer Fußballer nach 2:0-Führung noch den direkten Aufstieg und treffen nun am Donnerstag auf den WSV. „War doch überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Trainer Tobias Benning. Das Stilmittel seiner Wahl war die Gelassenheit. „Du musst eh den Gegner schlagen, der kommt“, hält er fest. Wobei nüchtern betrachtet eine emotional niedergeschlagene Spielgemeinschaft aus Antdorf und Iffeldorf doch leichter zu bespielen sein dürfte als bestens warm gespielte Murnauer mit ihrem gut gefüllten Munitionslager in der Hinterhand.

Was die eigene Generalprobe gegen Lenggries – ein 1:1 – betrifft, war die wenig aussagekräftig, wie Benning sagt. Eine kleine Sommergrippe legte Simon Stumpfecker, Julian Kröker und Ferdinand Brauchle flach. Womöglich brachten ihre Ausfälle den WSV anfangs aus dem Konzept. „Erste Halbzeit nicht so berauschend“, sagt der Coach. Ihm fehlten an allen Stellen ein paar Prozent, während Gegner Lenggries seine Motoren nochmals auf ordentliche Drehzahl hochfuhr. „Wir waren immer einen Schritt zu spät.“ Das bedeutungslose Kreisligaspiel, die Relegation im Kopf, das warme Wetter außen herum, all das mischte sich zu einer großen Lustlosigkeit zusammen.