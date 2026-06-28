Doch Speller Test gegen Lotte Neuer Anlauf: Spelle testet am Montag gegen den West-Regionalligisten SF Lotte von PM · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Es klappt doch noch: Im zweiten Anlauf soll das Testspiel zwischen dem niedersächsischen Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus und dem West-Regionalligisten SF Lotte stattfinden. Die für Samstag abgesagte Partie wird am Montagabend nachgeholt. Anpfiff ist im Getränke Hoffmann Stadion um 18.30 Uhr.

Beide Teams hatten sich zunächst auf den Termin am Samstag um 10 Uhr verständigt. Doch der Gast aus Lotte sagte am Freitagmorgen ab, bot aber ein Ausweichen auf den Montagabend an. Da die Speller am Mittwoch schon den nächsten Test gegen den westfälischen Oberligisten 1. FC Gievenbeck bestreiten, waren sie zunächst skeptisch. „Doch weil gerade sehr viele Feldspieler zur Verfügung stehen, war es ein klarer Wunsch auch vom Trainerteam, dass das Spiel Montag stattfindet“, erläutert der Sportliche Leiter Tobias Harink. Weil es abgesehen von dem noch länger fehlenden Luca Tersteeg keinen Verletzten gibt, kann Trainer Henry Hupe die Spielzeit weiter gut aufteilen.

„Das lässt sich auch noch sehr gut mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft vereinbaren“, ergänzt Harink. Denn die trifft am Montag bei der WM am Montag um 22.30 Uhr im Sechzehntelfinale in Boston auf Paraguay. Am Samstag hieß es für die Speller noch Training statt Testspiel. Hupe erwartete sein Team zur morgendlichen Einheit. „Die Mannschaft macht es bisher echt super. Die Qualität ist hoch, die Stimmung sehr gut“, erklärte Harink. Zudem stand am Samstag noch die sogenannte Einsteigerfeier auf dem Programm.