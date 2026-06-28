Doch Speller Test gegen Lotte

Es klappt doch noch: Im zweiten Anlauf soll das Testspiel zwischen dem niedersächsischen Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus und dem West-Regionalligisten SF Lotte stattfinden. Die für Samstag abgesagte Partie wird am Montagabend nachgeholt. Anpfiff ist im Getränke Hoffmann Stadion um 18.30 Uhr.
Beide Teams hatten sich zunächst auf den Termin am Samstag um 10 Uhr verständigt. Doch der Gast aus Lotte sagte am Freitagmorgen ab, bot aber ein Ausweichen auf den Montagabend an. Da die Speller am Mittwoch schon den nächsten Test gegen den westfälischen Oberligisten 1. FC Gievenbeck bestreiten, waren sie zunächst skeptisch.
„Doch weil gerade sehr viele Feldspieler zur Verfügung stehen, war es ein klarer Wunsch auch vom Trainerteam, dass das Spiel Montag stattfindet“, erläutert der Sportliche Leiter Tobias Harink. Weil es abgesehen von dem noch länger fehlenden Luca Tersteeg keinen Verletzten gibt, kann Trainer Henry Hupe die Spielzeit weiter gut aufteilen.
„Das lässt sich auch noch sehr gut mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft vereinbaren“, ergänzt Harink. Denn die trifft am Montag bei der WM am Montag um 22.30 Uhr im Sechzehntelfinale in Boston auf Paraguay.
Am Samstag hieß es für die Speller noch Training statt Testspiel. Hupe erwartete sein Team zur morgendlichen Einheit. „Die Mannschaft macht es bisher echt super. Die Qualität ist hoch, die Stimmung sehr gut“, erklärte Harink. Zudem stand am Samstag noch die sogenannte Einsteigerfeier auf dem Programm.
Die Lotter traten am Freitagabend noch zu einem Test beim Landesligisten BW Hollage an und gewannen 4:0. Der neue Trainer Nadir Sönmez ist noch dabei, seinen Kader für die neue Saison zusammenzustellen. Aus der vergangenen Saison sind nur drei Spieler geblieben. Insgesamt 14 Zugänge hatte der Verein mit Sitz am Lotter Kreuz bis zum Wochenende bekannt gegeben. Bei den Einheiten waren immer noch Probespieler dabei. Bislang wurden Eir Yakisir (1. FC Köln U19), Fatih Öztürk (TSG Sprockhövel), Mehmet Kaya (ASK Ahlen), Karlo Grgic (Bremer SV), Keanu Kerbsties (VfL Bochum II), Yegor Konyuchenko (SpVgg Erkenschwick), Justin Faltyn (Bremer SV), Mika Westerhus (eigene Jugend), Hassan Mohamad (Arminia Bielefeld II), Rohin Shivani (VfL Lübeck/VfL Osnabrück), Julien Kurowski (Bayer 04 Leverkusen U19), Nedzhib Hadzha (KFC Uerdingen), Dimitrie Deumi-Nappi (Austria Klagenfurt) und Johann Deumi-Nappi (Alemannia Aachen U19).