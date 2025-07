Doch noch ein neuer Offensiver: Beusch verstärkt den VfB Eichstätt

"Ich bin überzeugt, dass uns kein Torjäger fehlt", hat Neu-Coach Dominik Betz vor wenigen Tagen im Gespräch mit dem "Kicker" gesagt, nachdem sich sein Team augenscheinlich in der Vorbereitung mit dem Toreschießen schwer tat. Viel mehr setze er auf Variabilität und wolle die Last des Knipsens auf viele Schultern verteilen. Einer, der ab sofort dabei mithelfen soll, ist Alexander Beusch. "Alex konnte beim Probetraining auf Anhieb überzeugen. Ein schneller, quirliger Offensivspieler", erklärt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm die Vorzüge des 22-Jährigen. Für die SpVgg Greuther Fürth II war Beusch von Anfang 2023 bis Sommer 2024 insgesamt 32 Mal in der Regionalliga Bayern im Einsatz, allerdings überwiegend als Joker. In der abgelaufenen Saison 2024/25 stand er in Diensten des SC Eltersdorf. An seiner Torausbeute muss er zweifellos noch feilen. Als Torjäger ist er nämlich bislang eher weniger in Erscheinung getreten.