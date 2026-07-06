Doch nicht zum Ahrweiler BC: Eintracht Hohkeppel verpflichtet Murad Der 21-jährige Mittelfeldakteur kommt von Liga-Konkurrent Königsdorf nach Hohkeppel. von Andreas Santner · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser

Lewin Murad schließt sich Eintracht Hohkeppel an. – Foto: LaBima

Der Vizemeister treibt seine Planungen für die anstehende Spielzeit 2026/27 weiter voran und präsentiert mit Lewin Murad den inzwischen sechsten Neuzugang. Eigentlich hatte bereits der Ahrweiler BC Mitte Juni Murad als Neuzugang vorstellt. Dieser hat sich nun mutmaßlich umentschieden. Gleichzeitig herrscht an einer weiteren wichtigen Personalstelle im Defensivbereich Klarheit: Kenneth Eligon bleibt dem Verein ein weiteres Jahr erhalten. Demgegenüber steht allerdings auch eine Reihe von Abgängen.

Variabler Allrounder für die neue Spielzeit Mit Lewin Murad wechselt ein junger und flexibel einsetzbarer Akteur vom TuS Blau-Weiß Königsdorf nach Hohkeppel. Der 21-Jährige durchlief ab der B-Jugend die fußballerische Ausbildung beim SV Deutz 05, wo er im Seniorenbereich auch seine ersten Schritte in der Landesliga absolvierte. Danach folgte der Schritt nach Königsdorf in die Oberliga. In seiner ersten dortigen Spielzeit avancierte er direkt zur festen Größe und bestritt fast jede Partie von Beginn an. „Mit Lewin erhalten wir einen jungen, entwicklungsfähigen Mittelfeldspieler, der in seiner ersten Oberliga-Spielzeit für Königsdorf fast jedes Spiel von Beginn an bestritt. Er ist variabel einsetzbar und wird keine Anlaufschwierigkeiten haben“, so Sportdirektor Kevin Theisen in einer Vereinsmeldung.

Überraschend kommt der Transfer, da der Ahrweiler BC aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Verpflichtung von Murad am 14. Juni 2026 auf der vereinseigenen Homepage bekannt gegeben hatte. „Lewin ist ein Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung auf einem guten Niveau mitbringt. Er verfügt über ein interessantes Entwicklungsprofil, vereint Mentalität, Lernbereitschaft und taktische Disziplin und besitzt schon heute viele Eigenschaften, die in der Oberliga gefragt sind. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird“, lauteten vor wenigen Wochen die Worte von ABC-Sportdirektor Jonny Susa. Verlängerung mit Kenneth Eligon steht fest Neben dem Neuzugang vermelden die Verantwortlichen der Eintracht ein wichtiges Signal aus dem bestehenden Kader. Der beidfüßige Abwehrmann Kenneth Eligon hat seinen Vertrag für die kommende Spielzeit um ein Jahr verlängert. Der 24-Jährige, der mit einer Körpergröße von 1,98 Metern aufwartet, war erst im Frühjahr dieses Jahres vom FC Pesch nach Hohkeppel gewechselt. Verletzungsbedingt konnte er in der vergangenen Rückrunde zwar noch kein Spiel für die erste Mannschaft bestreiten, hat sich intern jedoch bereits bewährt.