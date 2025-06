Doch nicht in die 3. Liga: HFC-Youngster geht in die Regionalliga West

Nach seinem Abschied vom Halleschen FC hoffte Lucas Halangk auf ein Engagement in der 3. Liga. Nun wurde der 21-jährige Außenbahnspieler bei einem neuen Club vorgestellt - allerdings in der Regionalliga.

Halangk schließt sich dem SC Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West an. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. "RWO hat mir in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben und mir eine tolle Perspektive aufgezeigt. Auch der erste Eindruck vom Stadion und den Gegebenheiten vor Ort ist sehr positiv", erklärte der gebürtige Magdeburger zu seinen ersten Wechsel außerhalb von Sachsen-Anhalt. "Ich möchte mich hier in Oberhausen nicht nur weiterentwickeln, sondern möglichst viele Siege und Erfolge feiern", so Halangk. Zum Spielerprofil:

