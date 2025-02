Doch nicht im Stadion am Zoo: Landespokal-Halbfinale soll umziehen

Unmittelbar nach der Halbfinal-Auslosung des dachbleche24-Landespokals waren die Verantwortlichen des VfL Halle 96 positiv gestimmt, den Pokalkracher gegen den Stadtrivalen Hallescher FC im heimischen Stadion am Zoo austragen zu können. Nun allerdings dürfte es in einem Monat - vorgesehen ist die Partie für den 22. März - anders kommen.

Wie nun bekannt wurde, möchte der Oberligist das Halbfinale im Leuna-Chemie-Stadion austragen. Die Anfrage bezüglich eines Tauschs des Heimrechts hatte der Hallesche FC zwar abgelehnt, stattdessen möchte der VfL Halle 96 das Stadion des Regionalligisten für das Halbfinale mieten. Denselben Weg war zuletzt schon der SV Blau-Weiß Dölau gegangen, der im Viertelfinale auf den HFC traf.

Unter den Fans des Halleschen FC dürfte jener Vorstoß auf wenig Gegenliebe stoßen. Rund um den Heimrecht-Tausch des Drittrunden-Duells gegen den SV Germania Roßlau (13:0) hatte sich die Fanszene kritisch zum inzwischen gängigen Prozedere im Landespokal geäußert. Einen offenen Brief hatte der HFC-Fankurvenrat damals an den Landesverband adressiert. "Spielt der HFC demnächst nur noch in den eigenen Stadtgrenzen?", lautete die Kernfrage.